Tennis-Talente in den Endspielen ohne Fortune

von Kornelius Krüger

erstellt am 06.Sep.2017 | 12:18 Uhr

Beim 7. Thessaloniki Cup, der auch Teil der Dunlop Junior Series 2017 ist, haben zwei Elmshorner Tennisspieler in ihrer jeweiligen Altersklasse das Finale erreicht. Niklas Korzekwa (LTC Elmshorn) unterlag bei den Jungen in der Altersklasse U 14 Rasmus Becker vom TSV Holm mit 2:6 und 7:6. Im ersten Durchgang kam Korzekwa nicht richtig ins Spiel. Im zweiten Satz wurde es dann aber noch einmal spannend. Als Becker mit 3:1 vorne lag, verlor er den Faden und baute Korzekwa, der zwischendurch mit 4:3 in Führung ging, wieder auf. Am Ende setzte sich der Holmer mit 7:6 durch.

Der Klein Nordender Jamie Fichtenmeier (TC an der Schirnau) kam, an Position zwei gesetzt, ohne Satzverlust ins Finale der U 12, verlor dann mit 4:6 und 3:6 gegen den Hamburger Malte Hansmann (UHC).

„Wir haben tolles Tennis gesehen, hatten beste Bedingungen und mit 86 Spielern ein richtig starkes Feld“, sagte Jörn Hellfritsch vom Pinneberger TC. Der Turnierleiter war nicht ganz so glücklich darüber, dass der größte Teil der Meldungen erst so spät eintraf.