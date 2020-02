Telekom-Laden bleibt in Elmshorn

Avatar_shz von Daniela Lottmann

01. Februar 2020, 14:00 Uhr

Elmshorn | Die Deutsche Telekom möchte jede fünfte Filiale schließen. Das hatte der Telekommunikationskonzern am Dienstag bekannt gegeben. Nun ist klar: Die Filiale an der Elmshorner Königstraße gehört nicht zu den Standorten, die von den Schließungen betroffen sein wird. Das teilte ein Sprecher des Bonner Unternehmens auf Anfrage mit. Damit wird die Telekom auch weiterhin in Elmshorn vertreten sein.

Auch die beiden anderen Kreis Pinneberger Filialen in Wedel, Bahnhofsstraße 31, und in Pinneberg, Am Rathaus 8A, werden laut Sprecher nicht geschlossen.

Mit den Schließungen möchte das Unternehmen etwa 800 Stellen einsparen.