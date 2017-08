Hafenfest 2017 : Tausende Besucher in Elmshorn

vergrößern 1 von 1 Foto: Ulf Marek 1 von 1

Elmshorn | Als ein überaus stimmungsvolles und facettenreiches Großereignis erwies sich die 37. Ausgabe des Elmshorner Hafenfests, das im Rahmen der diesjährigen Flora-Woche an drei Tagen wieder Tausende von Besuchern aus Nah und Fern anlockte. Auf dem Veranstaltungsareal zwischen Buttermarkt und dem Hafenbecken entlang der Kölln-Werke sowie dem gegenüberliegenden Wedenkamp pulsierte am vergangenen Wochenende im wahrsten Sinne des Wortes das Leben. Schon am Freitagabend, nachdem Bürgermeister Volker Hatje auf der Bühne am Nordufer der Krückau die 45. Flora-Woche – die am Donnerstag schon mit einigen Programmpunkten begann – offiziell als eröffnet erklärt hatte, war Party-Stimmung angesagt. Kein Wunder, denn nachdem der Seemanns-Chor „Elveshörn Maritim“ für erste musikalische Akzente gesorgt hatte, wurde in der Folgezeit das Nordufer gerockt. Eingängige Klassiker der Pop- und Rockgeschichte präsentierte zunächst die Band „Sixty-5“, bevor die Elmshorner Rocker von „Mary Jane killed the Cat“ am späteren Abend erneut einen bemerkenswert energiegeladenen Auftritt vor zahlreichen Fans absolvierten, der erst nach mehreren Zugaben endete. Ähnlich erfolgreich agierten an gleicher Stelle einen Tag später die Alternative-Rockband „Kahuna“ sowie die Akkustik-Coverband „The Money Brothers“ (plus „Special Guests“) aus Elmshorn. Beide Bands waren ebenfalls schon in den Vorjahren auf dieser Bühne zu sehen und genossen sichtlich die spürbar angewachsene Menge an begeisterten Zuschauern bei ihren Auftritten.

Doch nicht nur musikalisch hatte das beliebteste Fest der Elmshorner, das erneut vom Verkehrs- und Bürgerverein (VBV) organisiert wurde, wieder viel zu bieten. Zahlreiche „feste Größen“ wie beispielsweise das Jahrmarkttreiben auf dem Buttermarkt, die Festmeile am Südufer mit zahlreichen Buden, Informationsständen, Fahrgeschäften und umfangreichen kulinarischen Angeboten, der DRK-Flohmarkt um St. Nikolai, Fahrten mit dem Ewer Gloria, der große Familienflohmarkt auf dem Wedenkamp oder auch die Modelleisenbahnausstellung im Bauhof an der Westerstraße wurden von Besuchern stark frequentiert. Genauso wie die zahlreichen Darbietungen diverser Elmshorner Verbände und Vereine – darunter erneut eine atemberaubende Show der Cheerleader-Mädchen des EMTV. Nicht zu vergessen das Riesenfeuerwerk des VBV am Sonnabend und der sportliche Höhepunkt am Sonntag: das 5. Drachenbootrennen, das zwischen 10 und 16 Uhr mit insgesamt 20 Teams ausgetragen wurde. Glücklich und zufrieden wie die Sieger dieses feuchtfröhlichen Wettkampfs nach einem packeden Finale (Sieger-Team: Heißmangel Booge) zeigte sich auch der Veranstalter, der eine durchweg positive Bilanz ziehen konnte. „Wir sind sehr mit dem Verlauf der Veranstaltung zufrieden. Es hat alles bestens geklappt“, freuten sich Jürgen Schumann und Peter Sick vom VBV. Das Programm sei sehr gut von den Besuchern angenommen worden und die Veranstaltung reibungslos verlaufen. „Es war ein rundum geglücktes Familienfest“, resümierte Sick.

Aber auch die Ordnungskräfte zogen ein positives Fazit. Es habe keinerlei nennenswerte Zwischenfälle gegeben. „Alles verlief friedlich und kommod“, sagte Oberkommissar Herbert Tiedemann von der Elmshorner Polizei. Die Zahl der Einsätze blieb im üblichen Rahmen, und der erhöhte Sicherheitsaufwand stieß seitens der Besucher des Fests auf keinerlei Missmut.

von Ulf Marek

erstellt am 28.Aug.2017 | 16:15 Uhr