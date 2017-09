SV Lieth stürzt Tabellenführer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Michael Bunk

erstellt am 24.Sep.2017 | 19:26 Uhr

Dass sie Bezirksliga können, stellten die Fußballer der SV Lieth gegen bis dato Tabellenführer Hansa 11 eindrucksvoll unter Beweis. Mit 4:3 (2:0) stürzten sie ihren Gast von der Spitze. Im ersten Durchgang dominierte das Team von Trainer Michael Radde-Krüger die Partie und ließ Hansa mit gekonntem Pressing nicht zur Entfaltung kommen. Hendrik Steen per Kopfball und Philipp Matthiesen mit einem Distanzschuss sorgten für die 2:0-Pausenführung. Mangelhaft bei den Gastgeber die Chancenauswertung. Das sollte sich nach dem Wechsel zunächst rächen, Hansa glich zum 2:2 aus. Mit großer Moral kam Lieth in der hektischen Partie zurück und ging durch Matthiesen und Patrick Scheidt mit 4:2 in Front, erst in der Nachspielzeit gelang den Gästen der Anschlusstreffer.