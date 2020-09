Polizei sucht Zeugen : Streit in der Elmshorner Königstraße: Junger Mann offenbar mit Messer verletzt

Die Verletzungen am Oberkörper eines Beteiligten deuten darauf hin, dass während des Streits ein Messer zum Einsatz kam. Die genauen Hintergründe sind unklar. Die Polizei bittet um Hinweise.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

10. September 2020, 14:45 Uhr

Elmshorn | Offenbar war auch ein Messer im Spiel: Nach einem Streit in der Elmshorner Königstraße ist die Polizei nun auf der Suche nach Zeugen. Wie Pressesprecher Lars Brockmann berichtete, war es am Mittwochnachmittag (9. September) zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern gekommen. Um den Fall aufklären zu können, bitten die Ermittler nun um weitere Hinweise.

Streit zwischen zwei Parteien

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen trafen zwei Brüder im Alter von 18 und 21 Jahren um 14.27 Uhr auf Höhe eines Brillengeschäfts auf drei weitere Männer. Zwischen den Parteien soll es zu einem Streit gekommen sein, bei dem sich der ältere Bruder Verletzungen am Oberkörper zuzog. Nach bisherigem Stand stammen sie von einem Messer.

Alle Beteiligten kommen aus Elmshorn

Beamte der Stadtwache trafen die beiden Brüder und einen 20-Jährigen aus der Dreier-Gruppe später in einem Zwischengang zur Straße Achter de Kö an. Die anderen Beteiligten waren geflohen. Die Polizei konnte sie später festnehmen. Es handelt sich um zwei 19-Jährige und einen 21 Jahre alten Mann. Alle Beteiligten kommen aus Elmshorn. Die drei Tatverdächtigen befinden sich derzeit in Polizeigewahrsam.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien derzeit unklar und entsprechend Bestandteil der laufenden Ermittlungen, so Brockmann weiter. Um den Fall aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 41 21) 80 30 zu melden.







Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?