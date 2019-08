Florawoche und Hafenfest : Straßen werden gesperrt / Neue Haltestelle

von Knuth Penaranda

20. August 2019, 17:02 Uhr

Wegen der Florawoche und dem Hafenfest werden gleich mehrere Straße in Elmshorn gesperrt – und zwar schon ab dem heutigen Mittwoch. Das komplette Südufer ist von heute bis einschließlich Montag, 26. August, gesperrt. Außerdem sind die Schauenburger Straße und der Wedenkamp zwischen Flamweg und Schauenburger Straße von Donnerstag, 22. August, bis einschließlich 26. August gesperrt. Wie die KViP mitteilt, werden die Busse heute ab Dienstbeginn die Haltestelle Probstendamm noch bedienen und die Fahrt über Wedenkamp und Käpten-Jürs-Brücke fortsetzen. Ab Freitag, 23. August, wird dies nicht mehr möglich sein, sodass die Busse die Ersatzhaltestelle an der Schulstraße (Höhe Peterstraße) sowie eine zusätzliche Ersatzhaltestelle am Wedenkamp zwischen der Ampelanlage Wedenkamp (Höhe Supermärkte) und dem Sandberg anfahren werden. Nach der Hafenspange sollen die Busse den regulären Linienweg fortsetzen. Fahrgäste müssen mit Verspätungen rechnen.