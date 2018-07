Störungen am Störendamm

von Knuth Penaranda

18. Juli 2018, 10:37 Uhr

Die Straße Störendamm in der Gemeinde Seestermühe wird saniert. Noch bis Dienstag, 24. Juli finden auf dem Störendamm Unterhaltungsarbeiten statt. Die Straße zum Krückausperrwerk und zum Yachthafen „WYK“ ist in dieser Zeit nur eingeschränkt nutzbar. Fahrten zum Yachthafen sollten deshalb auf das Notwendigste reduziert werden. Am Montag, 23. Juli, wird der Störendamm wegen der notwendigen Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt.