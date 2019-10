Stellschrauben richtig gedreht

Handball-Landesliga: Elmshorner HT gewinnt nach taktischer Feinjustierung

Avatar_shz von Michael Bunk

28. Oktober 2019, 15:01 Uhr

Elmshorn | Als die Elmshorner Landesliga-Handballer das erst zweite Mal in dieser Partie einen Vorsprung von zwei Toren herauswarfen, war der hart umkämpfte Sieg über den Eimsbütteler TV II unter Dach und Fach gebracht. Kevin Krauel verwandelte bei noch 50 Sekunden Spielzeit auf der Uhr seinen vierten Siebenmeter zum 22:20. Mehr als der Anschlusstreffer gelang den Gästen dann nicht mehr.

„Es war ein glückliches Ende, aber dies vielleicht auch, weil wir zu Hause gespielt haben und von der Atmosphäre getragen wurden“, sagte EHT-Trainer Andre Zekorn mit Blick auf fast 50 Fans, die mit Trommeln positiv für Radau sorgten. Auch der nicht im Kader berücksichtigte Torhüter Ben Kamin haute dort sprichwörtlich auf die Pauke. „Das hat Spaß gemacht“, sagte Zekorn.

Diese Einschätzung galt auch für die Abwehrarbeit seines Teams gegen die mit vielen ehemaligen Oberligaakteuren angetretenen Hamburgern. Nur die Verwertung der Ballgewinne in der eigenen Defensive hätte besser sein können. In Halbzeit zwei verzichteten die Elmshorner daher auf lange Pässe, sondern spielten den Ball über eine Station mehr, aber dennoch schnell nach vorne. „Das waren die entscheidenden Stellschrauben, an denen wir in der Pause gedreht haben“, sagte der Coach.