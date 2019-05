Städtebau – woher kommt das Geld?

Fachleute stehen auf dem Elmshorner Buttermarkt für Fragen der Bürger zum Thema Förderung und Planung zur Verfügung

von Daniela Lottmann

13. Mai 2019, 11:30 Uhr

Elmshorn | „Das sitzt sich gut“, stellt Karin Biesterfeld fest. Eine rote Klammer verläuft quer über einen dicken Betonklotz, sie trägt die nach oben ragende Infotafel und ist auf halber Höhe des Betons als Bank ausgeformt; darauf sitzt die Elmshornerin am Sonnabendvormittag und wartet auf ihre Kinder. Dass sie auf einem städtischen Informationsträger sitzt, der in Wort und Bild über die anstehende Sanierung der zentralen Innenstadt informiert, hat sie ebenso wenig wie das junge Paar registriert, das sich auf einem benachbarten Klotz niedergelassen hat.

Stadtumbau-Wegweiser heißen die acht wuchtigen Apparate. Am Sonnabend stehen sie an der Nordseite des Buttermarkts, sind zum ersten Mal öffentlich zu sehen und dienen als Treffpunkt. An und neben den Säulen stehen Städteplaner, Lokalpolitiker, Fachleute aus dem Rathaus, Architekten und andere Experten, die sich mit der geplanten Sanierung des Gebiets Krückau/Vormstegen inklusive neuem Rathaus befassen. „Es ist nichts zu sehen, aber im Hintergrund wird ganz viel gearbeitet“, versichert Bürgermeister Volker Hatje in einer kurzen Rede.

Mit seiner Ansprache eröffnet Hatje den Tag der Städtebauförderung. Der wird bundesweit zum fünften Mal begangen, in diesem Jahr nehmen 550 Städte teil. Städtebauförderung ist ungefähr so kompliziert, wie sich das Wort anhört; im Kern geht es darum, dass Städte für große Sanierungsmaßnahmen Fördermittel bekommen, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen und Abläufe einhalten. Die Formel für die Finanzierung lautet meistens: Bund, Land und Stadt tragen je ein Drittel der anfallenden Kosten. Das gilt allerdings nicht immer, erklärt Renate Hegemann, die im Rathaus das Sanierungsprojekt steuert: Für einen geplanten Neubau am Nordufer der Krückau „schaffen wir die Voraussetzungen und hoffen auf einen Investor“, der das Haus dann auf eigene Kosten baut.

Viele Fachleute stehen am Markttag auf dem Buttermarkt für Gespräche zur Verfügung, viele Elmshorner nutzen die Gelegenheit. „Sie können auf dem Buttermarkt doch nicht dauernd Veranstaltungen machen“, findet Martin Nahnsen aus Elmshorn und will die Parkplätze für Autos erhalten. Renate Hegemann hält dagegen: „Sie können Stadtplanung doch nicht nach Autos ausrichten“, ihr geht es um Sitzgelegenheiten und Aufenthaltsqualität.

Zum Tag der Städtebauförderung stehen in Elmshorn zwei weitere besondere Orte offen. Im Hof des Kranhauses lädt der Freundeskreis Knechtsche Hallen zum Frühstück.

Großes Interesse weckt das Haus der Technik am Südufer, Hohe Wedenkampbrücke. Das ist ein unscheinbarer, schmuckloser eingeschossiger Bau aus rohem Beton. Der sollte schon lange in Betrieb sein, aber der Flussgrund als Baugrund birgt viele Tücken, die in jahrelanger Kleinarbeit bewältigt wurden, erklärt Thomas Beiersdorf, der für die Stadtentwässerung den Bau vorantreibt. Das Besondere: Am Sonnabend kann besichtigt werden, was künftig fürs Publikum verschlossen sein wird. Sieben Meter unter dem Bürgersteigniveau liegen schon die Anschlüsse bereit für die riesigen Pumpen, die auch bei Hochwasser Regenwasser aus der südlichen Innenstadt in die Krückau pumpen können. Jede der beiden Pumpen bewegt pro Sekunde 1000 Liter Wasser; umgerechnet würde eine Pumpe innerhalb einer Sekunde fünfeinhalb Badewannen leeren.

Auch beim Haus der Technik gilt, was Hatje für die ganze Sanierung sagt: Es wurde viel gearbeitet, doch davon war lange kaum etwas zu sehen. Aber sowohl bei der Stadtentwässerung als auch im ganzen Sanierungsgebiet gibt es Lichtblicke. Thomas Beiersdorf erwartet am 24. Mai seine zwei großen Pumpen und will im Juli das Haus der Technik in Betrieb nehmen. Und zwischen Schauenburger und Schlossstraße dürfen jetzt dank einer Ausnahmegenehmigung nach langem bürokratischen Vorlauf die ungeliebten Kremer-Hallen abgerissen werden, verkündet Volker Hatje.

Am kommenden Dienstag sollen die acht Stadtumbau-Wegweiser mit ihren Sitzgelegenheiten an ihren Standorten im und am Sanierungsgebiet aufgebaut werden. Dann gibt es wieder ein bisschen mehr zu sehen vom Stadtumbau.