Stadtwerke legen City auf Eis

Zum elften Mal startet das große Eisvergnügen

von Christian Brameshuber

17. Oktober 2018, 17:57 Uhr

21 Grad zeigte das Thermometer gestern an – ein goldener Herbsttag, der noch ein bisschen nach Sommer riecht. Und der eigentlich viel zu warm ist für das, was das Elmshorner Stadtmarketing zusammen mit vielen Kooperationspartnern in gerade mal drei Wochen auf die Beine stellen will. Dann nämlich startet der Aufbau für die Eisbahn am Holstenplatz und zum elften Mal lockt das Elmshorner Eisvergnügen in die City. Los geht es am 16. November. Wichtigster Kooperationspartner dabei: die Stadtwerke Elmshorn. „Wir unterstützen das Projekt finanziell, aber auch mit Ökostrom, mit dem wir unsere Kunden seit 2011 versorgen“, sagte Sören Schuhknecht bei der Vorstellung des diesjährigen Eisvergnügenplans.

Damit sprach der Chef der Stadtwerke einen Aspekt an, der bei allen Kooperationspartnern des Eisvergnügens ein besonderes Augenmerk erhält: Nachhaltigkeit. So will Florian Heyn, der zum dritten Mal die kulinarische Versorgung der Eisbahn mit seinem Zeltbistro Strandfloh on Ice übernimmt, auch in diesem Jahr auf Plastikgeschirr verzichten. Auch Thomas Hein, von dessen Unternehmen Interevent die Eisbahn stammt, bekennt sich zum ökologischen Gedanken und berichtet nicht ohne Stolz, dass die Kühltechnik heute sehr viel weniger Energie verbraucht, als beim ersten Eisvergnügen vor elf Jahren.

Mit drei Livemusikabenden im Strandfloh-Zelt, einer großen Eröffnungsshow und der Öffnung der Eisbahn für Schulkinder an Vormittagen, bleibt das Eisvergnügen dem Konzept der Vorjahre weitestgehend treu. Auch die Eintrittspreise bleiben gleich. Die größte Attraktion des Projekts ist und bleibt aber das Eisstockschießen, das auch in diesem Jahr vom Stadtmarketing und EMTV gemeinsam organisiert wird. Zehn Tage nach Anmeldestart seien bereits alle 256 Teamplätze vergeben. „Wir haben 32 Teams auf der Warteliste“ sagte Mark Müller vom EMTV. Neu in diesem Jahr: Anfang Januar wird ein Landesfinale im Eisstockschießen in Heide stattfinden, zu dem die besten beiden Teams des Elmshorner Wettbewerbs eingeladen werden.