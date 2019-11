Stadtwerke Eisvergnügen startet

Am Freitag wird mit einer großen Feuershow die Schlittschuhbahn auf dem Holstenplatz eröffnet

Avatar_shz von Redaktion Elmshorn

12. November 2019, 11:51 Uhr

Elmshorn | Die Handwerker sind mächtig am Arbeiten, denn die 350 Quadratmeter große Eisfläche soll am Freitag benutzbar sein. Auf dem Elmshorner Holstenplatz geht vom 15. November bis 5. Januar das zwölfte Jahr in Folge die Open-Air-Eisbahn an den Start. Noch sieht es nach einer großen Baustelle aus, die den Holstenplatz versperrt: Bauzäune, Holzbalben, Metallstangen und um alles ein Absperrband.

Aber am Freitag wird dann die große Eisfläche um 18 Uhr mit einer Feuershow für das Publikum freigegeben. Ganz nach dem Motto: Es wird heiß auf dem Eis. Nicht nur die Besucher werden Feuer und Flamme sein, verspricht das Stadtmarketing. Zwei Artisten aus Bremen werden mit einer Feuershow das Event eröffnen. Sie präsentieren eine Show mit unterschiedlich brennenden Requisiten und speziellen Funkeffekten. Zusätzliche Akzente setzen Flammenprojektoren und Pyrotechnik. Im Anschluss dürfen die Besucher die Eisbahn bei freiem Eintritt einweihen. Für ein Skihütten-Ambiente rund um die Eisbahn will das Unternehmen Marx und Sohn sorgen und die Gäste mit Spezialitäten vom Holzkohlegrill versorgen.

Als weitere Veranstaltungen sind geplant: Am Sonnabend, 30. November, von 19.30 bis 22 Uhr ist die Elmshorner Rockabillyband Pfeffer vor Ort. Am Sonnabend, 7. Dezember, von 19.30 bis 21.30 Uhr gibt es eine „White Christmas Party“ mit DJ. Am Sonntag, 8. Dezember, 13 bis 15 Uhr kommen Jazz-Liebhaber beim Frühschoppen auf ihre Kosten mit den King Street Jazzmen. Am Sonnabend, 14. Dezember, von 19.30 bis 21.30 Uhr gibt es mit Sixty 5 Oldiecover aus den 60er Jahren. Am Sonnabend, 21. Dezember, von 19.30 bis 21.30 Uhr wird es rockig mit Mary Jane killed the Cat.

Aber nicht nur musikalische Programmpunkte sind geplant. Die Eisstockschießen Meisterschaften 2019 sorgen für Spannung, Spaß und gute Laune. An dem Turnier können erstmalig bis zu 320 Teams teilnehmen. Die Meisterschaften werden beginnend am 18. November jeden Montag, Dienstag und Mittwoch von 18.30 bis 21.30 Uhr ausgetragen.

Ein zusätzlicher Anreiz in diesem Jahr: Die Finalisten nehmen an den Landesmeisterschaften teil und können um den Schleswig-Holstein-Cup kämpfen. Austragungsort ist ebenfalls Elmshorn, voraussichtlich am 3. und 4. Januar. Neben den Siegern soll in diesem Jahr auch die beste Fan-Base gekürt werden. Für Team und Fans heißt es also Einfallsreichtum bei der Namensgebung und einem kreativen Outfit beweisen. Die Betreuung, Moderation und Spielleitung übernimmt der EMTV.