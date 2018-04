Stadtmarketing: Summerlounge ab Montag geöffnet

von Knuth Penaranda

13. April 2018, 14:34 Uhr

Endlich ist der Frühling da. Für das Elmshorner Stadtmarketing der richtige Zeitpunkt, die Summerlounge im Skulpturengarten am Torhaus zu eröffnen. Bunte Liegestühle, gesponsert vom Modehaus Ramelow, laden von Montag bis Freitag zwischen 11 und 16 Uhr zum Entspannen ein. Ergänzend werden Supernormal-Liegestühle – passend zur neuen Stadtmarke – aufgestellt. Tägliche Informationen dazu, ob die Summerlounge geöffnet ist oder nicht, gibt es auf der Facebook-Seite des Stadtmarketing Elmshorn.

Für viele in der Innenstadt Beschäftigte ist der Skulpturengarten zu einem neuen Treffpunkt geworden. Auch Besucher der City begeistert die ruhige Lage in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone ebenso wie die besondere Atmosphäre des Skulpturengartens mit seinen Kunstobjekten.

Auch in diesem Jahr besteht die Möglichkeit, sich das Summerlounge-Feeling in den heimischen Garten zu holen. Als Gestaltungselement und als Botschafter der Stadtmarke sind die Liegestühle auch für das Pausenareal des eigenen Unternehmens eine Erweiterung.

Die Supernormal-Liegestühle stehen zum Stückpreis von 59 Euro zum Verkauf bereit. Sie sind sowohl in der Geschäftsstelle des Stadtmarketings an der Königstraße 17 als auch in der Touristen-Information des Verkehrs- und Bürgervereins im Torhaus erhältlich.