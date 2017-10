Stadtlauf: Behinderungen in der City

von Cornelia Sprenger

erstellt am 05.Okt.2017 | 16:00 Uhr

Elmshorn steht am Sonntag, 8. Oktober, ganz im Zeichen des 17. Stadtlaufs. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass aus diesem Grund in der Zeit von 6.30 Uhr bis voraussichtlich 15 Uhr folgende Straßen gesperrt werden: Schulstraße, Flamweg (ab Wedenkamp Anlieger frei bis Königstraße), Holstenstraße, Königstraße (zwischen Berliner Straße und Geschwister-Scholl-Straße), Geschwister-Scholl-Straße, Julius-Leber-Straße, Mühlendamm, Zum Krückaupark (eine Spur, Höhe DRK-Kita), Uferkamp, Kaltenweide (zwischen Koppeldamm und Moltkeplatz), Friedensallee (zwischen Friedenstraße und Moltkeplatz) und Bauerweg. Die Einbahnstraßenregelung in der Panjestraße wird zwischen 9 und 12 Uhr aufgehoben. Der Bahnhof kann damit über die Verbindung Friedenstraße und Panjestraße erreicht werden. In der Panjestraße und im Bauerweg werden außerdem Halteverbote eingerichtet. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge lässt die Polizei abschleppen. Der Stadtbusverkehr beginnt nach Informationen des Unternehmens „die Linie“ an diesem Tag erst ab 13.45 Uhr. Alle Fahrten am Sonntag vor dieser Zeit entfallen komplett. Das gilt für sämtliche Stadtbuslinien (6500, 6501, 6502, 6503 und 6504). Ab 13.45 Uhr fahren die Busse wieder regulär nach Fahrplan.