Stadt kämpft gegen den Müll

von Christian Brameshuber

23.Sep.2017

Zerbrochene Glasflaschen. Scherben auf dem Fuß- und Radweg, die zu einer Gefahr werden. Über die Situation an den Altglascontainern am Adenauerdamm haben sich Bürger immer wieder aufgeregt. Die Radfahrer können aufatmen. Die Müllcontainer kommen weg. Die drei Anlagen auf den Parkstreifen am Adenauerdamm zählen zu den 17 Standorten im Stadtgebiet, die geschlossen werden. „Die GAB wird an allen Standorten, die aufgelöst werden, Schilder aufstellen, die auf den nächsten Entsorgungsstandort verweisen“, erklärte Christina Schötzow vom Flächenmanagement der Stadt Elmshorn. Auch der Container an der Matthias-Kahlke-Promenade wird gestrichen. Bei der Bewertung der Standorte ging es laut Schötzow nicht nur um die Vermüllung, sondern auch um die Wirtschaftlichkeit und Anfahrbarkeit der Standorte mit Lastwagen.



Zusätzliche Kapazitäten am Gerlingsweg

Am Gerlingsweg wird es zusätzliche Container geben. „Diesen Standort müssen wir haben. Er wird gut frequentiert“, sagte Schötzow. Oft auch zu gut. Dieser Standort gleicht zwischen den Leerungen immer wieder einer Müllhalde. In Elmshorn gab es im vergangenen Jahr massive Beschwerden darüber, dass die Container zu spät geleert werden, sich der Müll an den Abholplätzen regelrecht stapelte.

Aber auch mit einem anderen Problem muss sich die Stadt seit Jahren rumärgern. Denn wie die Mücken vom Licht, werden die illegalen Müllentsorger von den Containern für Glas und Papier angezogen. Elmshorner nutzen sie, um ihren Hausmüll loszuwerden. Der muss dann vom Betriebshof entsorgt werden. Deren Mitarbeiter werden in den kommenden Monaten auch die geschlossenen Entsorgungsplätze anfahren. Falls Elmshorner ihr Glas und Papier nicht woanders hinbringen, sondern einfach dort abladen – und das ist zu befürchten.