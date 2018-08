Elmshorner Traditionshandel : Splendid Drinks übernimmt Trinkkontor Burmeister

Das Unternehmen beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter. Laut neuem Inhaber werden alle übernommen.

von Daniela Lottmann

07. August 2018, 16:30 Uhr

Elmshorn | Der Deal ist in trockenen Tüchern: Der Elmshorner Getränkefachhandel Trinkkontor Burmeister wird von der Splendid Drinks Group übernommen. Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg vertreibt in 35 Ländern Getränke und baut derzeit in Deutschland ein Netzwerk aus Getränkefachhändlern und -logistikern aus. Durch die Übernahme von Burmeister werde die Marktposition der Splendid Drinks in der Region auch in der Gastronomie weiter gestärkt; Burmeister profitiere im Gegenzug von der Splendid Drinks als industrieunabhängigem Dienstleister, schreibt die Splendid Group zu der Übernahme.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Das Unternehmen Trinkkontor Burmeister beschäftigt aktuell 45 Mitarbeiter in Elmshorn. Laut Splendid Drinks wurden alle Mitarbeiter übernommen. Außerdem beabsichtige das Unternehmen, das Geschäft in Elmshorn, ebenso wie die anderen Standorte in Deutschland, kontinuierlich auszubauen. Weil die Geschäftsführung von Trinkkontor Burmeister nicht zu erreichen war, konnten von dieser Seite keine Erklärung abgegeben werden.

Das Unternehmen Trinkkontor Burmeister hat in Elmshorn eine lange Geschichte. 1912 wurde die Firma als Getränkehersteller gegründet. Damals produzierte das Unternehmen Sprudelwasser und Limonaden. Ein Sprung, der das Unternehmen nach vorne brachte, gelang 1935 mit einem Großhandelsvertrag mit Coca Cola. Im Jahr 1954 folgte der Abfüllvertrag mit Coca Cola, der erst im 2007 beendet wurde. Zu Hochzeiten beschäftigte das Unternehmen 90 Mitarbeiter in Elmshorn.