St. Nikolai in Elmhsorn : Spendentaler für die Orgel: So sollen die Restaurationsarbeiten finanziert werden

Die Münze gibt es ab sofort im Kirchenbüro in Elmshorn zu kaufen.

Deborah Dillmann

16. Dezember 2019, 17:00 Uhr

Elmshorn | „Ich kaufe gleich zwei Münzen“, sagt Klaus Pannen, als er in das Kirchenbüro der Elmshorner St. Nikolai-Kirche kommt. Gemeint ist die Spendenmünze für die Restauration der Nikolai-Orgel. Denn das Instrument muss dringend überholt werden. Ende April startete deshalb für die Finanzierung der Restaurationsarbeiten das Spendenprojekt „Lass Dein Herz klingen“. Teil des Projekts ist auch die 20 Euro teure Münze.

Deborah Dillmann

Nötig wurde die Restauration der 1684 bei Orgelmeister Arp Schnitger in Auftrag gegebenen Orgel, weil sie 1971 „schlecht“ restauriert wurde. „Es wurden die falschen Materialien falsch verbaut“, fasst Kristian Schneider, Kantor und Organist der St. Nikolai, kurz zusammen. Die Werkstoffe lösten sich auf, die Technik sei ermüdet, das Windsystem irreparabel und viele Pfeifen stark verformt und nicht mehr stimmbar. Für den Organisten ein Hindernislauf. „Er weiß wo die Schwierigkeiten sind und wie er sie umspielen kann“, erklärt Rosmarie Lehmann, stellvertretende Vorsitzende des Kirchenvorstands der St. Nikolai-Gemeinde. Ein haltbarer Zustand sei das aber nicht.

Verkauf: Hier gibt es die Münze Kirchenbüro, Kirchenstraße 5. Benefizkonzert, St. Nikolai Kirche: 31. Dezember, 19 Uhr.

Von Projektbeginn bis zur Einweihung der neuen Orgel werde derzeit dank Klaus Pannens Mithilfe mit fünf bis sechs Jahren kalkuliert, sagt St. Nikolai Pastorin Antje Eddelbüttel. Der Projekt-Schirmherr habe von Anfang an kräftig die Werbetrommel gerührt. „Bis jetzt haben wir 240.000 Euro an geleisteten und zugesagten Spenden“, sagt Pannen. Jetzt wolle er noch eine mögliche Förderung durch öffentliche Hand ausloten. Kristian Schneider ergänzt, dass auch aus dem Orgelfond des Kirchenkreises eine Bezuschussung zu erwarten sei – „8,5 Prozent sicher und 10 erhoffen wir uns“.

Kosten von 600.000 Euro

Insgesamt werden für den Umbau etwa 600.000 Euro benötigt. Die 500 Auflagen starke Orgel-Münze soll dazu einen Beitrag von zirka 10 Euro je verkaufter Münze leisten. „Damit die noch gut finanzierbar ist, haben wir uns gegen Gold und für Silber entschieden“, erklärt Eddelbüttel. Denn für 20 Euro sei sie noch nicht zu teuer.

Denkmalschutz ist mit an Bord

Weil für den Umbau größtenteils auf das historische Vorbild gesetzt wird, unterstützt auch der Denkmalschutz das Projekt. Optisch werde sich die Orgel kaum verändern, versichert Eddelbüttel. Nur das geplante Rückpositiv ist neu. Klassischerweise befindet es sich hinter dem Organisten an der Emporenbrüstung und ist deutlich kleiner als das Orgel-Hauptwerk. Daher soll die Empore in der Kirche um eine Säulenlänge zurück gebaut werden. Der Vorteil: es wird heller und klangvoller. Ein bisschen müsse die alte Orgel aber noch halten, denn mit den Arbeiten könne aufgrund der aufwendigen Planung erst in etwa drei Jahren begonnen werden, erklärt Schneider.