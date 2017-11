Serviceclubs in Elmshorn : Spende: 30.000 Euro für Spielgeräte

vergrößern 1 von 2 Foto: Marianne Meißner 1 von 2

Elmshorn | Der Gruppenraumanbau für die Krippenkinder des Lebenshilfekindergartens in der Käthe-Mensing-Straße ist mittlerweile eingeweiht worden, nur der Außenbereich mit kleinkindgerechten Spielmöglichkeiten fehlt noch.

30 .000 Euro waren für die Anschaffung von Spielgeräten veranschlagt worden. Geld, das jetzt von den fünf Service-Clubs in Elmshorn gemeinsam zur Verfügung gestellt wurde. „Eine Spende in dieser Größenordnung haben wir noch nie bekommen. Die Kleinsten bekommen jetzt eine Traumlandschaft zum Spielen“, sagte Michael Behrens, Geschäftsführer der Lebenshilfe.

Noch ist der Außenbereich für die ein- bis dreijährigen Krippenkinder eine Baustelle. Nur eines der schönen neuen Geräte, ein Kletter- und Spielturm, steht bereits. Die Planung des Außenbereichs übernahm der Elmshorner Architekt Burkhardt Koriath, der seine Leistung ebenfalls spendet.

Jeder einzelne der fünf Service Clubs in Elmshorn unterstützt regelmäßig mit Sach- und Geldspenden soziale Projekte in der Krückaustadt. Die 30.000 Euro stellten die Mitglieder des Lions Club Elmshorn, des Lions Club Elmshorn Audita, des Rotary-Clubs sowie des Round Table 95 und Old Table in einer gemeinsamen Aktion für die Anschaffung der Spielgeräte zur Verfügung.

Organisiert hat die Gemeinschaftsspende Lions-Club-Mitglied Holger Malzahn. „Als ich im Juni dieses Jahres vom Kita-Leiter Sven Jetzkowski einen Brief mit der Bitte um Unterstützung erhielt, hatte ich schon gestutzt. Aber dann habe ich bei den anderen Serviceclubs nachgefragt und so kam diese Großspende zustande“, sagt Malzahn.

„Was viele gar nicht wissen: Die Mitglieder des Old Table waren bereits 1977/1978 als aktive Round Tabler maßgebliche Initiatoren für den Neubau des Hauptgebäudes der Kindertagesstätte. Daher ist es uns Old Tablern eine Herzensangelegenheit und Freude, dieses Projekt 40 Jahre später gemeinsam mit den anderen Serviceclubs finanziell zu unterstützen“, sagte Timo Marquardt, derzeitiger Präsident des Old Table Elmshorn.

Die Mittel für die Spende stammen aus den Erlösen des alljährlich stattfindenden „Otoberfestes“, das der Old Table in den Räumen des Autohauses Elmshorn ausrichtet.

„Es ist ein schöner Anlass, nach mehr als 25 Jahren zu sehen, was damals von Burkhardt Koriath geplant wurde“, sagte Michael Dormann vom Rotary-Club.

Der Lions Club Elmshorn Audita erwirtschaftete unter anderem mit dem Verkauf ihres Gutscheinheftes die Spende. Jede Menge Glühwein verkauften die Mitglieder des Round Tables an den vergangenen Adventssonnabenden auf dem Alten Markt. Diese Aktion wird es auch in diesem Jahr geben. Der Lions Club Elmshorn unterstützt mit dem Erlös aus dem Verkauf des Lions Weihnachtskalenders.

71 Kinder werden aktuell im Lebenshilfekindergarten in der Käthe-Mensing-Straße betreut, darunter 20 Krippenkinder.