SPD lädt zur Klimadiskussion ein

von Christian Brameshuber

04. März 2020, 11:59 Uhr

Elmshorn | Die Erderwärmung begrenzen, den Klimaschutz in Elmshorn verbessern: Die SPD in Elmshorn lädt für Donnerstag, 12. März, zu einer Diskussion in die Volkshochschule in der Bismarckstraße 13 ein. Um 19.30 Uhr geht es dann um die Mittel und Wege, die der Stadt Elmshorn zur Begrenzung der Erderwärmung zur Verfügung stehen. Eingeladen sind zu dieser öffentlichen Mitgliederversammlung Greta Kähler von Fridays for Future, Isa Reher vom Bundesverband für Klimaschutz und Elmshorns Klimaschutzmanager Markus Pietrucha. Die Veranstaltung ist durch die SPD-Arbeitsgruppe „UNS“ – Umwelt, Natur und Stadtentwicklung – ins Leben gerufen worden.