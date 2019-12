Sozialwohnungen: SPD scheitert mit 30-Prozent-Quote

Avatar_shz von Christian Brameshuber

16. Dezember 2019, 15:00 Uhr

Elmshorn | Keine Mehrheit: Die Enttäuschung stand Ulrich Lenk (SPD) ins Gesicht geschrieben. Der Vorstoß der Elmshorner Sozialdemokraten, eine feste Quote an Sozialwohnungen bei Neubauvorhaben verbindlich festzulegen, ist am Donnerstagabend im Stadtentwicklungsausschuss gescheitert – und zwar völlig überraschend. „Ich ging fest davon aus, dass die in der letzten Sitzung deutlich signalisierte Zustimmung Bestand hat“, betonte Lenk. Rot-Rot-Grün sollte es richten.

Die Grünen stimmten auch für den SPD-Antrag, doch die Linken mit Udo Radloff enthielten sich. Da CDU und FDP mit Nein stimmten, fiel der SPD-Antrag bei Stimmengleichheit durch.

30 Prozent der Wohnfläche wollte die SPD im Geschosswohnungsbau bei Mietobjekten künftig als sozial gefördert ausweisen und zwar ab einem Bauvolumen von 15 Wohneinheiten. Das klar definierte Ziel: mehr bezahlbare Wohnungen zu schaffen.

Nicht nur Stadtrat Lars Bredemeier, sondern auch CDU und FDP plädierten dafür, nicht jetzt schon eine Quote festzulegen, sondern die Ergebnisse des Wohnraumkonzeptes abzuwarten, das die Stadt gerade erstellt. Schon Ende Januar könnten erste Daten auf dem Tisch liegen.

Die von SPD und Grünen angestrebte Quotenregelung ist nicht endgültig tot, aber sie bleibt umstritten. „Es ist fraglich, ob sie ein Allheilmittel ist“, betonte Bredemeier. Er plädierte dafür, in der Stadt mehr Wohnraum für Normalverdiener zu schaffen. „Davon würde die Stadt profitieren. Die Kaufkraft steigen.“ Die sei in Elmshorn deutlich geringer als beispielsweise in Norderstedt und Ahrensburg.

Doch genau diese Normalverdiener hat auch UlrichLenk im Blick. „Von ihnen sind viele berechtigt, eine sozial geförderte Wohnung zu mieten.“

CDU und FDP treibt die Angst um, dass Quoten nicht helfen, sondern am Ende sogar schaden. „30 Prozent ist zu hoch. Das schreckt Investoren ab und dann werden in Elmshorn weniger Wohnungen gebaut“, sagte Henning Martens (CDU). Die SPD will nicht locker lassen – notfalls für jeden B-Plan die Quote festlegen.