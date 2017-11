Geplantes Kraftwerk : Sorge um die Luftreinheit im Kreisgebiet

vergrößern 1 von 2 Foto: The Dow Chemical Company / Hager Press 1 von 2

von Bernd Amsberg

erstellt am 23.Nov.2017 | 10:00 Uhr

Pinneberg/Stade | Unterstützung für die Gemeinden der Haseldorfer Marsch: Auf Antrag der CDU-Kreistagsfraktion sollen sich nun auch die Kreisgremien mit den umstrittenen Plänen befassen, in Stade ein Kohlekraftwerk zu bauen.

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte im September die Genehmigung für den Bau des überwiegend mit Kohle betriebenen Kraftwerks erteilt. Gegen die Pläne hatten der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und eine Anwohnerin geklagt. Sie befürchten negative Folgen für das Klima und die Gesundheit der Bürger im Umfeld des Kraftwerks. Realisiert werden sollen die Pläne auf dem Grundstück der US-Firma Dow Deutschland. Baubeginn könnte bereits in eineinhalb Jahren sein.

Auch wenn zwischen dem geplanten Kraftwerk und dem Kreis Pinneberg die Elbe liegt, aufgrund der vorherrschenden Westwinde wären die Kommunen im Kreisgebiet von möglichen schädlichen Rückständen aus der Verbrennung betroffen.

Deshalb hatte die Gemeinde Haselau in einem Schreiben an Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck auf das zunehmende Problem von Luftschadstoffen aufmerksam gemacht, die durch Winddrift von niedersächsischer Seite den Kreis Pinneberg erreichen. Die Bevölkerung in den Elbanrainergemeinden sei besorgt, „dass sich die Luftqualität auf der schleswig-holsteinischen Elbseite wesentlich verschlechtern wird“, heißt es in dem Brief an den Umweltminister. Es gebe keine Erhebungen, welche Luftschadstoffmengen insgesamt den Kreis Pinneberg erreichten, hatten die Politiker aus der Marschgemeinde kritisiert.

Sie hatten das Umweltministerium aufgefordert, vorhandene Messcontainer vor Ort aufzurüsten, um die tatsächliche Belastung mit Feinstaub, Stickstoffverbindungen, Schwermetallen, Dioxinen und anderen Stoffen zu ermitteln.

Unterstützung gibt es nun von der CDU-Kreistagsfraktion: „Nur mit belastbaren Zahlen lassen sich objektive Aussagen darüber treffen, welche Belastungen vorliegen und welche Gegenmaßnahmen gegebenenfalls ergriffen werden müssen. Zudem sollte mit den Messungen zügig begonnen werden, um Werte vor und nach Fertigstellung des Kraftwerks zu erhalten“, so Tobias Löffler, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion. Über den Kreis-Umweltausschuss will die CDU-Fraktion erreichen, dass die Thematik auf Kreisebene behandelt wird - schließlich spielt die Luftqualität für die Bürger auch über Haselau hinaus eine wichtige Rolle. Für die Union steht fest: Mit dem Bau des Kohlekraftwerks wird die bereits vorhandene Belastung „absehbar noch steigen“.

Denn unabhängig von dem Kohlekraftwerk drohen dem Kreis Pinneberg weitere Luftbelastungen aus Niedersachsen: In Bützfleth bei Stade soll eine riesige Müllverbrennungsanlage (MVA) entstehen. Dort sollen jährlich mehr als 200.000 Tonnen Müll verbrannt werden sollen, gut das zweieinhalbfache der Menge, die in Tornesch-Ahrenlohe verfeuert wird. Auch in diesem Fall würden Verbrennungsrückstände mit den meist vorherrschenden Westwinden in den Kreis Pinneberg wehen.

Gegen den geplanten Bau dieser Anlage gibt es ebenfalls Proteste auf Stader Seite, aber auch bereits in einigen Gemeinden des Kreises Pinneberg, unter anderen in Seestermühe und Uetersen. Der Stader Kreistag hat per Resolution einstimmig das Bemühen der Stadt Stade, die MVA zu verhindern, unterstützt. Die Stader Verwaltung und Bützflether Bürger gehen juristisch gegen die MVA-Pläne vor.