Sommerfest der Tierschützer

von Daniela Lottmann

28. Juni 2019, 10:05 Uhr

Sparrieshoop | Sie kümmern sich seit vielen Jahren um Tiere, denen es woanders nicht gut gegangen ist, die Tierschützer des Vereins Tier & Tat. Lamas, Ponys, Schweine und viele andere Tiere leben auf dem Tierschutzhof Hei-Lo Ranch im Mühlenweg 5 in Sparrieshoop. Einmal im Jahr wird dort gefeiert – mit den Tieren und für die Tiere. In diesem Jahr am morgigen Sonntag, 30. Juni. Das Programm ist vielfältig: Hunde-Spaßturnier für jedermann (Anmeldung vorher erwünscht unter: hei-lo-ranch@web.de; die Teilnahme kostet 10 Euro);, Führungen über den Hof, Tierfotografie vor Ort, Live-Musik von der Jan Pape Band, Tombola mit vielen Preisen, Informationsstände rund um die Themen Hundeernährung und Hundegesundheit und verschiedene Spiele für Kinder. Das Sommerfest beginnt um 15 und endet um 18 Uhr. Alle Einnahmen kommen den Tieren zugute.