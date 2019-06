von Daniela Lottmann

11. Juni 2019, 16:19 Uhr

Elmshorn | Die Friedensinitiative Elmshorn veranstaltet am Sonntag, 23. Juni, ein Sommerfest auf dem Platz der Begegnung an der Friedenseiche in der Straße Lehmkuhlen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es Infostände sowie diverse Darbietungen. Wer etwas aufführen möchte, kann sich bis 15. Juni unter Telefon (0 41 21) 9 28 87 anmelden. Speisen und Getränke selbst nit bringen.