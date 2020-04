Zu Ostern : Solidarisch trotz Kontaktverbot: Bürgermeister Volker Hatje sendet Grußwort an die Elmshorner

Hatje richtet sich mit persönlichen Worten an die Bevölkerung. Ein großes Dankeschön gebühre den Beschäftigten im Gesundheitssektor.

Avatar_shz von Daniela Lottmann

09. April 2020, 12:00 Uhr

Elmshorn | Diese Ostern ist vieles anders. Damit sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet, soll auf Treffen zu den Osterfeiertagen, die in vielen Familien traditionell stattfinden, verzichtet werden. Darauf weist auch Volker Hatje, Bürgermeister der Stadt Elmshorn, in seinem Grußwort zu Ostern an die Elmshorner hin. Shz.de publiziert das Grußwort an dieser Stelle ungekürzt.



Liebe Elmshornerinnen und Elmshorner, ich wünsche Ihnen und Ihren Familien auch in der aktuellen Situation ein frohes Osterfest 2020!

Natürlich wird es anders als gewohnt – große Feiern mit Eltern, Großeltern, Geschwistern und im Freundeskreis sind derzeit leider nicht möglich. Ebenso wie die traditionellen Ostergottesdienste, Osterfeuer und alles, was wir sonst so an Ostern schätzen und lieben.

Aber vielleicht nutzen wir die Gelegenheit, um uns ganz in Ruhe auf die Kernbotschaft von Ostern zu besinnen: Es ist das Leben selbst, das wir feiern. Volker Hatje

Und wie wertvoll das Leben in Freiheit ist, lernen wir angesichts des Coronavirus noch einmal stärker zu schätzen. Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle erneut unseren Heldinnen und Helden, die direkt und indirekt dafür sorgen, dass unser Gesundheitssystem so vorbildlich funktioniert und die den dort Beschäftigten an anderer Stelle den Rücken frei halten. Ich für meinen Teil bin ihnen allen wirklich zutiefst dankbar.

Aber alle von uns leisten in der aktuellen Situation einen Beitrag – und wenn es „nur“ durch das Zuhausebleiben über die Ostertage ist. Vielen Dank auch dafür! Volker Hatje

Nutzen Sie die so gewonnene Zeit doch, um Ihren Mitmenschen trotz der Abstandsregeln etwas Gutes zu tun. Hängen Sie ein Mut machendes Plakat an den Balkon, verstecken Sie einen kleinen Ostergruß im Nachbargarten, schicken Sie einen Dankesbrief an unsere tollen Pflegekräfte, hängen Sie einen Verpflegungsbeutel für Wohnungslose an die Ost-West-Brücke. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

In diesem Sinne: Passen Sie weiter auf sich und Ihre Mitmenschen auf!

Mit österlichen Grüßen,

Ihr Bürgermeister Volker Hatje