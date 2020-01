So plant Horst die Zukunft

Wohnen, Feuerwehr, Straßenbau: Dank gut gefüllter Kassen kann die Gemeinde 2020 viele Projekte anpacken

Knuth Penaranda

23. Januar 2020, 10:57 Uhr

Horst | Die Zukunft in Horst lebenswert gestalten, das ist das Ziel der Gemeindevertretung im Jahr 2020. Hierzu gibt es zahlreiche Ansätze, die in den kommunalpolitischen Gremien besprochen worden sind und noch werden. Immer im Blick dabei: die finanzielle Situation der Gemeinde. „Und die ist derzeit nicht allzu schlecht“, berichtet Bürgermeister Jörn Plöger. Nach den neuesten Zahlen der Verwaltung konnte im Jahr 2018 ein sattes Plus erwirtschaftet werden, welches sich entsprechend positiv auf die liquiden Mittel auswirkt. „Wir können viele unserer Vorhaben nun ein wenig entspannter angehen“, sagt Plöger.

Dazu gehört in diesem Jahr die Realisierung eines Ortsentwicklungskonzepts mit Schwerpunkt Verkehr. Aber auch Wohnen und Arbeiten, Soziales und Gesundheit sowie Freizeit und Sport sind die Themen. Hierfür wurden zunächst einmal 70 000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine beschränkte Ausschreibung erfolgt und man sei gespannt, welche Planungsbüros Interesse zeigen und was sich letztlich daraus ergebe.

Viel Geld wird für die Freiwillige Feuerwehr ausgegeben werden müssen. Zum einen soll in diesem Jahr für 280 000 Euro ein neues Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) angeschafft werden. Weitere 110 000 Euro stehen für das Fahrgestell eines Tanklöschfahrzeugs (TLF) zur Verfügung. Dieses wird als Ersatz für das im Jahr 2018 verunfallte Fahrzeug beschafft und insgesamt rund 330 000 Euro kosten. In Dienst gestellt wird es wahrscheinlich Ende 2021/Anfang 2022.

Noch einmal insgesamt 45 000 Euro gehen in die Einsatzkleidung und Ausrüstung der Feuerwehrleute. An diese Summen wird Plöger immer wieder erinnert, wenn er auf das kleine Modellfeuerwehrfahrzeug auf seinem Schreibtisch schaut.

Die Entwicklung von Wohnbau- und Gewerbeflächen geht auch 2020 unvermindert weiter. So werden derzeit am Gewerbegebiet 6 am Grenzweg die Voraussetzungen für weitere Unternehmensansiedlungen geschaffen. „Hier können rund 15 Grundstücke je nach Schnitt angeboten werden. Das Interesse von Firmen, sich hier niederzulassen, ist vorhanden“, erklärt Plöger.

Beim Wohnbau setzt der Gemeindechef auf einen gesunden Mix aus Einfamilien- und Doppelhäusern sowie Mietwohnungen. „Im neuen Baugebiet südlich der Bahnhofstraße wird es auch geförderten Mietwohnungsbau geben. Wir brauchen unbedingt bezahlbare Wohnungen in der Gemeinde“, betont der Bürgermeister. Das Thema Grenzwegausbau steht ebenfalls groß auf der Liste der Gemeindevertreter. Nachdem die Zusagen einer Förderung seitens des Landes vorliegt, können jetzt die notwendigen Schritte eingeleitet werden, damit Horst eine südliche Umgehung bekommt und der Norden Elmshorns besser an die A 23 angeschlossen wird. „Die hierzu erforderlichen Grundstücksankäufe sollen im Februar beginnen“, weiß Plöger.

Ein wenig Sorge bereitet dem Gemeindechef noch die Sanierung der Durchfahrtsstraße L 100. Hier müssen noch Baumängel beseitigt werden. Dies soll von März bis Juni dieses Jahres in fünf Abschnitten von statten gehen. „Das wird bei den notwendig werdenden Sperrungen sicherlich zu Problemen führen“, befürchtet Plöger. Aber gemacht werden muss es, und das Vorhaben muss auch bis Ende Juni fertig sein, da dann die L 112 von Steinburg bis Bokel saniert wird und es auch hier zu Sperrungen kommen wird, die das Verkehrsaufkommen in Horst negativ beeinträchtigen werden.

Auf ein gesellschaftlich wichtiges Ereignis in der Gemeinde weist Plöger in seinem Ausblick auch hin: Die Horster Woche. Sie soll vom 18. bis 21. Juni gefeiert werden. Im Veranstaltungsreigen der Festwoche steht auch das zehnjährige Bestehen der Handballspielgemeinschaft Horst-Kiebitzreihe und die Einweihung einer Wasserrutsche für das Horster Freibad, deren Finanzierung zum großen Teil durch private Initiative zustande gekommen ist. „Den fehlenden Rest werden wir als Gemeinde bereitstellen“, versprach Plöger.