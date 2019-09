So klappt es mit dem Frühstück

Drei Uhr morgens: Hochbetrieb in der Backstube

von Knuth Penaranda

02. September 2019, 12:09 Uhr

Elmshorn | Leben in Elmshorn kann hektisch sein. Und total ruhig. Es wird in der Stadt gearbeitet und gelebt, geschlafen und sich amüsiert. Reporter Jann Roolfs hat einmal genauer hingesehen. Er berichtet heute und in den kommenden Wochen über 24 Stunden in Elmshorn.



Drei Uhr am Samstagmorgen. Der größte Teil der Stadt schläft, aber in der Backstube herrscht Hochbetrieb. 12 Bäcker und Konditoren arbeiten in dieser Nacht für das Wochenende vor, darum fängt diese Nacht für sie früh an. Bäckermeister Malte Schultz erklärt den Ablauf: Der Ofenmann startet um 22 Uhr damit, vorbereitete Brötchen zu backen, die über Nacht im Gärunterbrecher eingefroren waren und pünktlich zu seinem Arbeitsbeginn auf 32 Grad vorgewärmt wurden bei 75 Prozent Luftfeuchtigkeit. Der Teigmann kommt um Mitternacht dazu, die anderen fangen um eins an.

Kerim Gündüz ist heute der Teigmann, er mischt die Teige für verschiedene Brote und Brötchen. Das Mehl kommt per Rohr aus dem Keller, dort stehen Silos: Zwei Mal drei Tonnen Weizenmehl und 1,2 Tonnen Roggenmehl. Pro Woche verbraucht er drei Tonnen Weizen- und 500 Kilo Roggenmehl, erzählt Gündüz, daraus produzieren sie unter anderem täglich 12 000 Brötchen für 10 Filialen.

Die Rezepte sind im Computer hinterlegt, die passende Menge Mehl kommt automatisch aus dem Rohr. Gündüz mischt gerade Laugenteig für Stangen, Brezel und Brötchen an; Backmittel, Salz, Butter, Grieß und Eis schüttet er zum Mehl in die Knetmaschine. Das Rühren übernimmt dann der Apparat, aber Gündüz muss genau auf die Knetzeit und auf die Temperatur achten, darum das Eis: „Das ist gerade bei diesem Wetter ganz wichtig“.

In der zweiten Knetmaschine sind fast 100 Kilo Teig für 1200 Dinkelbrötchen fertig. Lehrling Arthur Blum holt sie mit einem großen Teigschaber in vier Portionen aus der Maschine und übergibt die schweren Klumpen an seinen Meister Schultz. Der teilt den Teig in 2,4 Kilo schwere Abschnitte ein, die er dann rund wirkt. Dabei wird aus dem unförmigen Klumpen innerhalb von Sekunden eine perfekte Kugel.

Die Kugeln werden mit der Hand zu Fladen flach geknetet. Runde Brötchen werden dann in einer Brötchenpresse geformt. Für viereckige Brötchen geht der Fladen auf eine Maschine, die den Teig ausrollt und automatisch teilt und stempelt.

Am Ausgang laufen die Brötchen durch ein Wasserbad, Leonie Schmidt nimmt sich die nassen Stücke und wendet sie in Grieß: „Das ist für den Geschmack und ein bisschen knackiger“, erklärt sie. Mohn und Sesam waren schon dran, später folgen noch Roggenbrötchen und Weltmeister. Patrick Lässig steht an einer Arbeitsfläche und formt Laugenbrezel. Seine Finger bewegen sich unheimlich schnell und sicher.

Im Nebenraum stehen Silke Adomßent und Eicke Stendorf an einem Tisch und belegen Erdbeertörtchen: runde Mürbeteigstücke werden mit Schokolade ausgestrichen – damit sie die Feuchtigkeit der Creme nicht aufsaugen – und mit Vanillecreme und Erdbeeren belegt. Ihr Arbeitstag hat am Vorabend um halb elf angefangen, erzählt Silke Adomßent. Nach der Arbeit in der Backstube geht sie gleich morgens einkaufen und dann ins Bett.

Roman Gehrt arbeitet seit 11 Jahren hier, er hat in dieser Backstube seinen Beruf gelernt. Gerade vollendet er Rosinenpudel: Auf die kegelförmigen Kuchen spritzt er Glasur und bestreut sie mit Mandeln. Normalerweise arbeitet Gehrt auch in der Backstube, aber heute, in der Urlaubszeit, ist er weiter hinten unterwegs und zählt Brote und Brötchen in gelbe Wannen ab. „Hier muss jeder überall ein bisschen ’ran“, erzählt der junge Mann.

Die Wannen holen die Fahrer ab vier Uhr ab und verteilen sie auf die Filialen, der erste steht schon bereit und wartet darauf, dass seine Fuhre komplett ist.