shz-Gartenschule : Vorkultur: Diese Gemüsesorten können jetzt schon vorgezogen werden

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Elmshorn | Bei vielen Obst- und Gemüsearten, die die Wärme lieben, zahlt sich eine geschützte Vorkultur ab Februar aus. Dazu gehören zum Beispiel Paprika, Auberginen (z.B. Patio Baby, eine leckere Baby Aubergine), Physalis (z.B. Inkapflaume, besonders ertragreich) oder Chili (z.B. Lombardo, milder und süßer Geschmack). Was Sie dazu brauchen? Auf alle Fälle eine spezielle Aussaaterde, zum Beispiel von Frux. Die enthält weniger Dünger als normale Blumenerde, denn die zarten Wurzeln der Keimlinge reagieren auf zu viel Dünger äußerst empfindlich. Dann fehlt noch das passende Aussaatgefäß. Besonders einfach ist das mit einem Anzuchtgewächshaus, das gibt es im handlichen Format, so dass es auf der Fensterbank Platz findet. Aber auch saubere Quarkbecher oder Sushi-Schalen kann man verwenden. Ganz wichtig: überschüssiges Gießwasser muss durch Löcher im Boden ablaufen können, denn die Keimlinge mögen keine „nassen Füße“. Und so geht's: Füllen Sie das Anzuchtgefäß mit Erde und drücken Sie sie leicht an. Jetzt die Samen einsäen, leicht mit Erde bedecken, andrücken und vorsichtig angießen. Dann mit einem durchsichtigen Deckel oder einer Klarsichtfolie abdecken. Generell gilt: Für eine erfolgreiche Ansaat der Lieblingspaprika, Aubergine und Co sind vor allem zwei Faktoren von großer Bedeutung: Licht und Wärme. Deshalb macht die Vorkultur im Haus besonders bei uns im Norden Sinn. Die Raumtemperatur sollte zwischen 20 und 25 Grad liegen und das Anzuchtgefäß sollte so hell wie möglich stehen. Wenn man richtig ins Gemüsegärtnern einsteigen möchte, kann sich eine Lampe lohnen, die den jungen Pflanzen zusätzliches Licht spendet. Sind die Gemüsesamen erst einmal gekeimt dürfen sie auch etwas kühler stehen. Sobald sich zwei Blattpaare gebildet haben, kann man die Pflanzen einzeln in jeweils einen Topf mit Gemüseerde umpflanzen. Aber Vorsicht, die wertvollen Wurzeln dürfen nicht beschädigt werden. Wenn das Thermometer durchgängig auf 15 Grad klettert, geht es ans „abhärten“. Jetzt können die Gemüsepflanzen an einen geschützten Ort ohne direkte Sonne nach draußen gestellt werden. Wenn noch Fröste angesagt sind, müssen sie noch geschützt, z.B. über Nacht ins Haus gestellt werden. Ab Mitte Mai finden die Gemüsepflanzen dann ihren Platz im Beet-, Hochbeet- oder auch in einem größeren Kübel. Bei Paprikapflanzen sollte man die ersten Blüten einmalig entfernen, dann wächst sie besonders stark weiter und setzt danach umso mehr Blüten an, aus denen leckere Früchte werden. Bei Chili, Peperoni und Auberginen ist das nicht nötig. ...

