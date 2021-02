shz-Gartenschule : Wann blüht was? Jetzt ist die beste Zeit für die Gartenplanung

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg (Rostock Gartencenter)

05. Februar 2021, 16:28 Uhr

Elmshorn | Es ist an der Zeit den Garten für das Jahr zu planen. Wenn die ersten Schneeglöckchen aus der Erde sprießen oder frühe Stauden anfangen auszutreiben, dann juckt es dem Hobbygärtner in den Fingern: Was soll in diesem Jahr gepflanzt und verändert werden?



So geht’s:

Skizzieren Sie Ihren Garten auf einem Blatt Papier, je nach Größe auch gerne nur einzelne Ausschnitte. Achten Sie auch auf die Himmelsrichtungen. Das hilft später bei der richtigen Auswahl der Pflanzen, denn nicht jede gedeiht beispielsweise auf der Nordseite des Gartens. Auch Gartenfotos aus dem vergangenen Jahr sind hilfreich. Standen Pflanzen zu eng? Wurden diese zu groß? Verursachten sie Schattenwurf, zum Beispiel auf Ihre Lieblingsrose?

Machen Sie sich eine Bestandsliste. Unterscheiden Sie zwischen Bäumen, Sträuchern und Stauden und notieren Sie die Wuchshöhen. Wenn Sie auch die Blühzeiten berücksichtigen, können Sie dafür sorgen, dass es in Ihrem Garten zu jeder Jahreszeit einen Höhepunkt gibt. Denken Sie an Strukturpflanzen und Gräser für den Winter oder an Zwiebelblumen für den Vorfrühling.

Neuen Schwung in den Garten bringen

Dann sollten Sie sich fragen, was Sie generell in Ihrem Garten vermissen. Ein neues Farbthema, ein kleiner Kräutergarten, ein Gemüsegarten oder ein Hochbeet auf der Terrasse?

Machen Sie sich zum Abschluss eine Einkaufsliste und überprüfen Sie, ob Sie an alles für Ihre diesjährigen Veränderungswünsche gedacht haben.