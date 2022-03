shz-Gartenschule : Frühlingsambiente im eigenen Garten: Lila-Töne liegen voll im Trend

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

19. März 2022, 08:30 Uhr

Elmshorn | Das Schöne am Frühling ist, dass er immer dann kommt, wenn man ihn am dringendsten braucht.

Jean Paul (1763–1825)



Das Gezwitscher der Vögel oder die vielen Blüten von Veilchen und Gänseblümchen: Es macht einfach Freude, die ersten Frühlingsboten zu erleben.

Ein fröhlich bepflanztes Gefäß zaubert auf alle Fälle erstes Frühlingsambiente, ob am Hauseingang, auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Bei der Vielfalt an Blütenstauden oder Balkonpflanzen findet man für jeden Standort und auch für jede Gefäßgröße die richtige Auswahl.

Angesagt in diesem Jahr sind Lilatöne. Als robuste Alleskönner bieten sich Hornveilchen an. Ob im dunklen Lila, Lila mit rosafarbenen Streifen oder als gelbes Veilchen mit Lila „Fahnen“ – hier ist die Farbvielfalt riesig groß. Als Mittelpunkt der Bepflanzung empfehlen wir eine Hortensie in dunklem Rosa. Auch Steingartenstauden wie Blaukissen und Steinbrech oder einjährige Balkonpflanzen wie Tausendschön, Primeln und Hyazinthen lassen sich toll kombinieren.

Der Standort muss passen

In der Gestaltung kann sich jeder frei austoben, nur die Standort- und Pflegeansprüche müssen gut zusammenpassen. Achten Sie auch darauf, dass bestimmte Pflanzenarten nicht zu schnell von anderen überwuchert werden. So sollte dem Vergissmeinnicht immer ein wenig mehr „Luft“ gegeben werden. Pflanzen Sie den flacheren Frühlingsboten immer in den vorderen Bereich. Die höheren Pflanzen kommen dann nach hinten oder auch in die Mitte.

Naturmaterialien wie zum Beispiel die Zweige der Kätzchen-Weide können Sie gleichmäßig in den Gefäßrand stecken und oben mit einem Wollband zusammenbinden. Diese „Naturkrone“ betont den zarten, frühlingsfrischen Charakter und bringt zusätzliche Höhe in die Bepflanzung (der Schnitt in der Natur ist verboten, aber im Fachhandel oder auch im eigenen Garten sind die Zweige oft zu finden).

Moos eignet sich hervorragend zum Abdecken, kleine Accessoires wie Holzherzen oder Schleifen aus Naturbast können Ihr Gefäß zu einem kleinen Kunstwerk machen.



Nicht an der Blumenerde sparen

Noch ganz wichtig: Wer Geld in schöne Pflanzen investiert, der sollte auf keinem Fall an der Erde sparen. Eine gute, vorgedüngte Erde – am besten mit Naturtonanteil, der beim Wasser- und Nährstoffspeichern hilft – sorgt erst für den richtigen, langfristigen Pflanzerfolg. Wenn Sie dann noch an eine Drainageschicht mit Blähton und Pflanzvlies denken, dann fühlen sich Ihre blühenden Lieblinge richtig wohl.