shz-Gartenschule : Im norddeutschen Garten: Kamelien sind frühe Blütenschönheiten

von Deborah Dillmann

29. Januar 2021, 11:51 Uhr

Elmshorn | Ein besonderer Blickfang im Frühjahr sind die exotischen Blüten der Kamelie. Sie blühen vom späten Februar bis in den Mai hinein in einer ungeheuren Sortenvielfalt. Diese ungewöhnliche Blütezeit macht die Kamelie zu einer ganz besonderen Attraktion im Garten.

Kamelien sind kühle Schönheiten, die sich in unseren norddeutschen Gärten bei richtiger Standort- und Sortenwahl sehr wohlfühlen. Der verbreitete Irrglaube, Kamelien seien als Zimmerpflanzen zu halten, trügt.

So geht's richtig:

Wenn man eine Kamelie in einen Kübel für die Terrasse oder den Balkon pflanzen möchte, sollte dieser einen Wasserabzug besitzen und groß genug gewählt sein. Als Erde empfiehlt sich eine leicht saure, humusreiche Rhododendronerde. Kamelien benötigen stets einen leicht feuchten Wurzelballen, deshalb sollte das Austrocknen des Ballens vermieden werden.

Im Freiland gedeihen Kamelien am besten in einer halbschattigen Lage. Bei zu viel Sonne kann das Laub leiden, bei zu wenig Sonne bilden sich nicht genügend Knospen.

Für das Auspflanzen ins Freiland kommen die winterharten Sorten in Frage, die sich in unseren Breiten bewährt haben. Hierzu zählen die Sorten Camellia williamsii „Debbie“, „Jury´s Yellow“, „Donation“ sowie die Sorten Camellia japonica „Hagoromo“ und „Black Lace“.

Überwintern im Garten und im Topf

Kamelien in Töpfen müssen bei Frost an einem kühlen, hellen, frostfreien Platz überwintert werden. Besteht keine Möglichkeit zur Überwinterung im Raum, muss vor allem der Topf einen Winterschutz erhalten. Im Freiland ausgepflanzte Kamelien lieben einen Platz, an dem sie im Januar und Februar, wenn der Boden gefroren ist, keine Morgensonne bekommen. Das sollte bereits bei der Standortwahl berücksichtigt werden.

Im Sommer zu beachten:

Auch im Sommer ist die Kamelie mit ihrem grün glänzenden Laub eine besonders schöne Pflanze, die einen wunderbaren Hintergrund für die üppige Sommerblumenpracht bildet.

Im Sommerhalbjahr werden die Blütenknospenansätze für das Folgejahr gebildet. Je heller der Standort gewählt wird, desto intensiver wird die Blütenfarbe im Folgejahr.