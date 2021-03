shz-Gartenschule : Frühlingserwachen auf Balkon und Terrasse: Farben richtig kombinieren

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Gina Kalusch (Gartencenter Rostock)

19. März 2021, 11:44 Uhr

Elmshorn | Endlich wieder Frühling, Farben, Licht: Mit einer bunten Frühlingsbepflanzung kann die Gartensaison auf Balkon und Terrasse schon jetzt eröffnet werden. Für viele Blüten-Beautys ist es im Garten jetzt noch zu kalt. Nur Stiefmütterchen und Hornveilchen dürfen in die Erde. Töpfe, Kübel und Kästen können aber schon bepflanzt werden. Kunterbunt oder Ton in Ton – farblich können die Pflanzen ganz nach Geschmack kombiniert werden. Zusammen ergeben sie zauberhafte Stillleben. Aber auch als Solisten in dekorative Gefäße gesetzt, erzielt man mit Bellis, Narzissen oder Hyazinthen tolle Effekte.

Der Zwiebellook

Das Frühjahr ist die Zeit für unterschiedlichste Zwiebelpflanzen: Für alle, die im Herbst nicht schon vorgesorgt und Zwiebeln gesetzt haben, gibt es eine reiche Auswahl an vorgezogenen Tulpen, Narzissen, Iris, Hyazinthen oder Traubenhyazinthen. Tipp: Für viele Insekten sind die Blüten der frühblühenden Zwiebelpflanzen eine wichtige Nahrungsquelle.

Bühne frei für zarte Geschöpfe

Bei der Frühlingsbepflanzung kann man sich prima von der großen Vielfalt der Frühblüher inspirieren lassen. Farbenreiche und leuchtende Blumen, die ins Auge stechen, sind dabei besonders beliebt. Neben den Zwiebelblumen können vor allem Primeln, Stiefmütterchen und Hornveilchen in vielen bunten Farben wunderbar miteinander kombiniert werden.

Ton in Ton

Soll es etwas ruhiger zugehen, greift man zu Pflanzen aus nur einer Farbwelt. An trüben Tagen sind gelbe Kombinationen ein besonders schöner Lichtblick. Narzissen mit Stiefmütterchen oder Primeln kombiniert, zaubern Sonne auf den Balkon. In Blau wird das Szenario etwas kühler, aber nicht weniger schön: Vergissmeinnicht und Traubenhyazinthen wachsen mit Hyazinthen und Hornveilchen um die Wette. Wer es pink mag, greift zu Bellis, Hyazinthen, Primeln und Ranunkeln.

Hier wachsen Ideen

Aufrecht wachsende Narzissen oder Tulpen können prima mit niedrig wachsenden Stiefmütterchen oder Hornveilchen kombiniert werden. Äste von zarten Weidenkätzchen können in die Frühlingsbepflanzung als charmante Begleitung mit einbezogen werden. Sie werden einfach dekorativ in die Erde gesteckt. So geben sie den aufstrebenden Zwiebelblumen halt und verbreiten dazu etwas Landhaus-Flair.

Vielfalt entdecken

Vergissmeinnicht, Tulpen und alle anderen Frühblüher gedeihen wunderbar in Weidenkörben, Holzkisten, Zinkwannen, Töpfen und Blumenkästen. An Tontöpfen kann zum Beispiel zusätzlich noch ein wenig Moos mit etwas Faden oder Draht fixiert werden. Aber auch in Tüten aus Jute oder Maulbeerbaumpapier werden die kleinen Schönheiten zum Hingucker. Mit etwas Kordel oder Juteband versehen, sind die Frühblüher auch attraktive Mitbringsel für Freunde und Familie.