Ein wenig Frankreich in Elmshorn : SHMF: Dominique Horwitz begeistert mit Charme und Chansons

Elmshorn | Die Franzosen und die Liebe: Ein wahres Wirrwarr an Gefühlen, Emotionen und Sehnsucht, das bis heute für viele andere Nationen ein großes Rätsel ist. Zumindest, wenn man den französischen Chansons glauben darf. Schon im 11. Jahrhundert besangen die Troubadours ihre Damen, unerreichbar, sehnsuchtsvoll...und Anfang des 20. Jahrhunderts vollendete Jacques Brel die Tradition mit seinen Chansons, seiner warmen Stimme über Liebe, Enttäuschung, Paris, Vesoul und Frauen, Frauen, Frauen.

Am vergangenen Freitag nahm Dominique Horwitz, zusammen mit der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Enrique Ugarte, beim letzten SHMF-Konzert dieser Saison in Elmshorn sein Publikum mit auf die Reise in das französische Paradoxon der großen Liebesgeschichten, hinein in die Welt des „savoir vivre“ Jacques Brels. Dass diesen scheinbar jede Lebensfrage gequält haben muss, wird in dem humoristisch aufgearbeiteten Programm Horwitzs deutlich: Da ist „Madeleine“, aber Madeleine kommt nicht, trotz Blumen und Kino. Auch nicht besser sind die bösen „Bourgeois“ – „les bourgeois c’est comm' les chochons“ – seien Sie jetzt froh, wenn Sie kein Französisch sprechen, pas très charmant, nicht sehr nett diese Bezeichnung. Aber auch die ganz großen Gefühle werden besungen: „La chanson des vieux amants“ oder „Je suis un soir d’été“: über Liebe und Vergänglichkeit und Herzschmerz bis in die tiefsten Poren der Haut.

Die Reithalle verwandelt sich an diesem Abend in das Paris der 50er Jahre. Schillernd, gefühlvoll, pulsierendes Leben an jeder Straßenecke, Frauen in goldenen Kleidern und Männer, die diese anschmachten. Und Dominique Horwitz schlüpft in die Rolle des deutsch-französischen Reiseführers, in die Rolle Jacques Brels, der das Publikum durch die kleinen Straßen, die großen Boulevards und majestätischen Elysées führt. Denn sein schauspielerisches Talent ist bestechend. Wie ein kleiner Filou mit spitzer Zunge und ganz viel französischem Charme gibt er sich an diesem Abend, singt von der „l’amour fou“, von „Amsterdam“ oder auch darüber, wie man den Geliebten seiner Frau töten kann. Das Orchester, das ihn begleitet, bildet dabei die große Hintergrundkulisse, den letzten Schliff für das französische Lebensgefühl. Als wären die Geigen der große rote Vorhang im Moulin Rouge, die Kontrabässe die eleganten Schritte der Männer, die über das Parkett tänzeln, als verkörpere das Akkordeon das permanente Augenzwinkern Jacques Brels und die Posaunen das Ticken der Uhr, die voranschreitet.

Für diese ausgezeichneten Arrangements zeichnet sich Enrique Ugarte verantwortlich, der mit seinen Instrumentierungen viele stilvolle, bunte Bilder in die Köpfe der Zuhörer zaubert, ohne dabei die kompositorischen Raffinessen der Originale zu vernachlässigen. Und Dominique Horwitz ist im Scheinwerferlicht der lyrische Erzähler der teils lustigen, teils sehnsuchtsvollen Sujets der großen französischen Chanson-Tradition: „Qu’on que l’amour“ – Liebe kann alles und bezwingt alles. Unter Rockstar-Jubel und Bisoux für das Publikum verabschiedet sich Horwitz an diesem Abend, Paris wird wieder zur normalen Reithalle. Bitte mehr davon, oder auch: Monsieur Horwitz et Orchestre, ne nous quittez pas!

von Laura-Maxine Kalbow

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:00 Uhr