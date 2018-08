Shampoo, Fortnite und die aktuelle Krise des Fußballs

von Kornelius Krüger

02. August 2018, 17:10 Uhr

Fragen über Fragen. Mit welchem Menschenschinder lässt sich der nächste deutsche Nationalspieler knipsen? Bekommt Deutschland für das nächste Turnier überhaupt eine Mannschaft zusammen (schließlich ist Ferienzeit, aber für eine Woche bzw. die Vorrunde sollte es schon irgendwie hinhauen. Notfalls müssen welche von der Alten Herren Mannschaft aushelfen)? Und wechselt Oliver Bierhoff noch in diesem Sommer den Ausrüster und geht von Wella SP Just Men Refresh Shampoo zu Schauma für gerauftes Haar von Schwarzkopf?

Derzeit erleben wir die größte Krise des deutschen Fußballs seit dem Halbzeitauftritt Helene Fischers beim Pokalfinale 2017 in Berlin und bei der leidigen Diskussion über die Zukunft des Fußballs scheint man aus den Augen zu verlieren, dass es vielleicht gar keine Zukunft gibt.

Ein Trend zeichnet sich nämlich ab und unzählige Jugendmannschaften im ganzen Land werden aus dem laufenden Spielbetrieb genommen, weil es an Spielern fehlt. Die Akteure wechseln nahtlos vom Platz vor den Bildschirm und tauschen den Ball gegen die Playstation. Immerhin tragen sie noch eine Jogginghose und ein Fußballtrikot, auch wenn das eingetrocknete Cola- und Ketchupflecken hat.

Eine ganze Generation talentierter Kicker geht somit ambitionslos an die verlässlichen Doofmacher Fortnite, Call of Duty und, wenn man als Eltern Glück hat, an Fifa 19 verloren und wird zu einer Armee an lichtscheuen und zuckersüchtigen Konsolenzombies in abgedunkelten und pubertär miefenden Kinderzimmern.

Doch auch immer mehr junge, aufrecht gehende Männer im besten Fußballalter kehren ohne Bescheid zu sagen der 90-minütigen Realität reihenweise den Rücken und spielen auch lieber Krieg auf dem Computer oder hängen mit ihren ebenfalls hobby- und antriebslosen Gesinnungsgenossen auf dem Supermarktparkplatz ab und trinken widerwärtige Energybrause und spucken auf den Boden.

Sie belügen sich über ihre Heldentaten („55 mal hochgelevelt, Digger!“) in einem virtuellen Paralleluniversum, bekommen aber in dieser Welt keinen einfachen Flachpass über drei Meter zum Mitspieler zustande. Auf der Playstation Ronaldo, auf dem Parkplatz Roncalli. Ambivalenz, Unzuverlässigkeit und ein großes Maul sind neue deutsche Tugenden.

Zwar wird es immer irgendwie eine fußballerische Elite geben und die Bundesliga wird so schnell nicht von der Schließung bedroht, aber ob es in zehn Jahren noch eine Kreis- oder Bezirksliga gibt, muss man derzeit stark bezweifeln. Ein Kulturgut droht zugrunde zu gehen – rettet die Kreisklasse! Sofort.