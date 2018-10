Serie ist gerissen: 1:9-Klatsche für SSV

von Kornelius Krüger

01. Oktober 2018, 16:54 Uhr

Nach vier Spielen in Serie hat es die Bezirksliga-Fußballerinnen des SSV Rantzau erwischt – und wie. Die Barmstedterinnen kassierten eine 1:9-Klatsche bei Komet Blankenese. „Wir hatten extreme personelle Probleme“, befand SSV-Torschützin Katharina Bendix, die beim Stand von 1:2 nach einer halben Stunde verletzt vom Platz musste. Die dezimierten Barmstedterinnen, die ohne Auswechselspielerinnen angereist waren, kamen anschließend unter die Räder. „Wir waren über eine Stunde in Unterzahl, das konnte nicht gut gehen“, so Bendix.

Der FC Elmshorn unterlag indes dem Moorreger SV mit 2:3 (2:1). „Die Niederlage geht in Ordnung“, befand Coach Michael Homburg. Nach dem frühen Gegentor hatten Ayleen Wittorf (30.) und Yasmin Wittorf (50.) den FCE zwischenzeitlich in Führung gebracht, die Gäste hatten jedoch das letzte Wort.