Seniorenkreis wartet mit Absagen

Hökis Programmmacher Heike und Johannes Jensen nehmen Anmeldungen für anstehende Veranstaltungen unter Vorbehalt entgegen

29. April 2020, 16:12 Uhr

Hörnerkirchen/OSTERHORN | Anfang Januar erschien das Jahresprogramm des Seniorenkreises Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn. Für jeden Monat war mindestens eine Veranstaltung geplant. Doch seit dem Graue-Erbsen-Essen am 25. Februar im Landhaus Mehrens ruhen die Aktivitäten. „In der Corona-Krise haben wir keinerlei Planungssicherheit“, sagt Heike Jensen, die gemeinsam mit ihrem mann Johannes seit Jahren für die Programmgestaltung des Seniorenkreises verantwortlich ist.

Gleich zu Beginn der Krise musste am 17. März das Mehlbüddel-Essen abgesagt werden. Auch der Plattdeutsch-Nachmittag am 21. April fiel den Pandemie-Einschränkungen zum Opfer. Als nächstes stehen mehrere Tagesausflüge auf dem Programm. „Ob die stattfinden werden, kann ich nicht sagen. Anmeldungen nehmen wir aber entgegen – aber stets unter Vorbehalt“, sagt Heike Jensen.

Eher skeptisch ist sie, dass es am 26. Mai wie geplant zum Spargelessen nach Siedenberg Richtung Weser gehen wird. „Mai und Juni halte ich mit Blick auf unsere Fahrten eher für unwahrscheinlich“, so Jensen. Gänzlich absagen möchte sie aber zum gegenwärtigen Stand weder das Spargelessen noch die Fahrt nach Kiel und Laboe am 23. Juni. Sollten die Teilnehmer aber im Bus einen bestimmten Mindestabstand einhalten müssen, „könnte es sein, dass die Fahrten für unseren Busunternehmer nicht mehr rentabel sind“.

Deutlich optimistischer ist Jensen mit Blick auf die für den 18. August geplante Tagestour in die Lüneburger Heide. Bis Mitte August sei es „schließlich noch etwas hin“, und vielleicht würden die Corona-Auflagen „ja bis dahin weiter gelockert“.

Erst im Oktober steht das traditionelle Karpfenessen in Reinfeld auf dem Programm des Seniorenkreises. Mit Blick auf den Termin am 13. Oktober geht Heike Jensen davon aus, „dass es klappen könnte“. Noch in den Sternen stehen aus organisatorischen Gründen der bunte Grillnachmittag am 8. September sowie die für den November geplante Theateraufführung. Als Jahresabschluss vorgesehen ist die Weihnachtsfeier am 8. Dezember. Ein Termin, der zumindest derzeit noch von den Ereignissen um die Corona-Krise unberührt zu sein scheint.

Detaillierte Informationen zu allen genannten Veranstaltungen gibt es direkt bei Heike und Johannes Jensen unter der Telefonnummer (0 41 27) 2 28. Seit gut einem Jahrzehnt schon sind die beiden Ansprechpartner für die Senioren der Gemeinden Brande-Hörnerkirchen und Osterhorn. Der Großteil der Veranstaltungen steht auch Auswärtigen offen.