Schwarzbrot und Stangenbohnen

Um 7 Uhr ist auf dem Elmshorner Buttermarkt noch nicht viel los / Frühaufsteher treffen sich hier zum Kaffee

Knuth Penaranda

16. September 2019, 12:24 Uhr

Elmshorn | Leben in Elmshorn kann hektisch sein. Und total ruhig. Es wird in der Stadt gearbeitet und gelebt, geschlafen und sich amüsiert. Reporter Jann Roolfs hat einmal genauer hingesehen. Er berichtet heute und in den kommenden Wochen über 24 Stunden in Elmshorn.

7 Uhr auf dem Buttermarkt. Alkmene, Delba, James Grieve, Jamba: Julius Schinkel hat alte Apfelsorten im Angebot. „In 14 Tagen gibt es Cox Orange“, kündigt der Obstbauer aus Seestermühe an. Bei ihm beginnt langsam die Haupternte, aber Schinkel verkauft seine Früchte nicht frisch vom Baum: „Ich lasse sie immer 14 Tage lang liegen, dann schmecken sie erst richtig.“ Aus seinem Obst lässt Julius Schinkel Apfelsaft pressen, den er ebenfalls anbietet. Außerdem produziert er in seiner Gärtnerei Tomaten und Stangenbohnen. Fünfeinhalb Hektar bewirtschaftet er mit seiner Frau Kim: „Arbeit von Montag bis Sonntag, aber es macht Spaß. Man ist sein eigener Chef.“



Der Fischwagen von Uschi fehlt





Gegen fünf steht das Ehepaar auf: Solange es nachts noch warm ist, lässt er die Äpfel nicht über Nacht im Transporter, sondern belädt sein Auto erst morgens. „Heute haben wir ein bisschen verpennt, wir sind am Haus Bauen“. Mittwochs und sonnabends kommen Schinkels nach Elmshorn, donnerstags stehen sie in Barmstedt auf dem Markt, freitags in Uetersen. „Frühstück kriegen wir aus der Markthalle. Das ist Luxus, den wir uns gönnen“, erklärt Julius Schinkel: Die Gastronomie in der Halle bringt den Händlern auf Wunsch eine Mahlzeit an den Stand.

Die Elmshornerin Barbara Bartels kauft schon früh ein. „Kennen Sie den Mangel an Parkplätzen hier?“, begründet sie das. Außerdem findet sie es zu dieser Zeit „beschaulich“, wenn viele ihre Stände noch aufbauen und die Zahl der Einkäufer ungefähr so groß ist wie die Zahl der Händler. Bartels hat bei Engin Aktay Obst gekauft, jetzt „trinke ich noch einen Kaffee und rauche eine“. Als Aktay das hört, ruft er an den Kaffeestand rüber, dass das Getränk auf ihn geht. Bartels wundert sich, aber erklärt: „Es wäre ja unhöflich, das abzulehnen.“ Obst aus dem Supermarkt, das kommt für die Stammkundin auf dem Markt nicht in Frage: „Ich muss das nicht unterstützen“. Hier gebe es Saisonales und Regionales. Heute ist es ihr zu ruhig: „Der Fischwagen von Uschi fehlt“. Bartels kennt sich aus: „Es sind immer die selben Gesichter, die kommen.“



Aufbau beginnt um 4 Uhr nachts





Engin Aktay kommt mittwochs und sonnabends aus Hamburg nach Elmshorn und baut seinen riesigen Obststand auf. „Ich mag die Kunden hier“, sagt er, „Es sind gute Kunden“. Die findet er außerdem zwei Mal pro Woche in Neugraben und auf dem Fischmarkt. Sein Markttag beginnt am Vorabend, wenn er zwischen elf und zwölf im Großmarkt einkauft. In Elmshorn trifft er schon um vier Uhr ein: „Es muss alles schön aufgebaut werden“, das dauert seine Zeit.

Zwei junge Männer stehen an einem der Stehtische, jeder ein Kaffeegetränk im Glas vor sich. Michel Sturm beißt in ein Schoko-Croissant, das ist sein „Pre-Snack“ vor dem Frühstück. Er wohnt mit Ben Neubert zusammen in einer Studenten-WG, die Beiden studieren an der Nordakademie. Während der Studienphase in ihrer dualen Ausbildung kommen die beiden regelmäßig Mittwochmorgens her, „um uns vom Schreibtisch zu erholen“, sagt Neubert. Vor allem das Schwarzbrot am Stand von Rolf Petersen lockt die beiden auf den Buttermarkt. „Ein paar Brötchen dazu, frische Milch, und dann passt das“, findet Michel Sturm. „Dann gibt‘s zum Abschluss ein Käffchen“, ergänzt Ben Neubert. Danach gehen die beiden nach Hause und frühstücken mit dem, was sie gerade eingekauft haben.

In wenigen Wochen wird dieser morgendliche Luxus allerdings enden: Anfang Oktober geht für beide das Studium zu Ende. „Ich gehe zu Hause nicht auf den Markt, hier ist der Einzige“, erklärt Neubert. Dem Kieler Sturm geht es genau so: „In Kiel macht der Markt erst um acht auf, ich will aber um sieben, halb acht bei der Arbeit sein.“



Kaffee als Beitrag zum Weltfrieden





Bekannteste Figur auf der Hafenseite des Buttermarktes ist offenbar Hannah. Mit Nachnamen heißt die junge Brillenträgerin Kraken, sie verkauft, was ihre Espressomaschine im Heck eines alten VW-Busses produziert. Sie liebt es, dass bei ihr Menschen zusammenkommen: „Leute treffen sich hier auf einen Kaffee, die sich auf der Straße niemals begegnet wären.“ Kraken findet: „Das ist mein Beitrag zum Weltfrieden.“

Hannah kennt die meisten ihrer Kunden und ihre Kaffee-Vorlieben. „Wenn ich an der Schlange entlang sehe und merke: Ich muss niemanden der Gäste fragen, was er will, das ist ein gutes Gefühl.“ Ihr Oldtimer, das ist ein „Familienerbstück“. Krakens Familie hat es mit alten VWs, ihrer ist mit 41 Jahren der jüngste.