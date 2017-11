Schwarz: „Ich fühle mich vor allen Dingen hintergangen“

vergrößern 1 von 3 1 von 3

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017 | 13:45 Uhr

Nach seiner Entlassung als Trainer des Fußball-Kreisligisten TSV Sparrieshoop war die Enttäuschung bei Bernhard Schwarz (Foto) groß. Sparrieshoops Fußball-Chef Thorsten Kohn wollte auf Nachfragen dieser Tageszeitung keine weiteren Auskünfte erteilen. Das hat jetzt der geschasste Trainer getan.



Herr Schwarz, Ihre Beurlaubung als Chefcoach der ersten Herren-Mannschaft des TSV Sparrieshoop ist nun einige Tage her. Wie fühlen Sie sich?

Bernhard Schwarz: Die Art und Weise, wie die Beurlaubung abgelaufen ist, stößt mir sauer auf. Ich fühle mich vor allen Dingen hintergangen.



Sie sagten in einer ersten, kurzen Stellungnahme, dass die Art und Weise nicht für einen gewollten Dialog gesprochen hätte. Hat sich mittlerweile noch jemand aus dem Vorstand ergänzend geäußert?

Nein, lediglich ein sehr kurzes Telefonat von Thorsten Kohn am Mittwoch letzter Woche, das war alles.



Bedeutet das, dass Sie bis heute nicht wissen, warum Sie gehen mussten?

Richtig. Es gab letzte Woche keine Begründung und mir wurden bis heute auch keine Argumente genannt.



Und Sie haben auch nichts von anderen gehört?

Der Fußball-Vorstand hat sich am Sonntag vor meiner Beurlaubung hinter meinem Rücken mit den Spielern getroffen. So wie ich es verstanden habe, wurde versucht eine Trainerdiskussion zu starten. Diese hat aber der Kapitän der Mannschaft abgelehnt und eher in Richtung Einstellung einiger Spieler argumentiert.



Wenn eine Trainerdiskussion gestartet werden sollte, muss es ja einen Anlass gegeben haben…

Der Saisonverlauf war für alle nicht zufriedenstellend. Das hatte viele Gründe. Wochenlange Urlaube und private Interessen haben einen strukturierten Trainings- und konstanten Spielbetrieb nicht zugelassen. Möglicherweise hatte einigen Spielern nicht gepasst, dass sie auch mal auf der Bank Platz nehmen mussten. Da das Saisonziel, um die vorderen Plätze zu spielen, in weite Ferne gerückt war, habe ich den Spielern Spielpraxis geben wollen, die beim Training waren, aber die zuvor weniger Einsatzzeiten hatten. Damit sind wohl einige, auch im Umfeld, nicht klar gekommen.



Und wie beurteilen Sie das?

Ich verfolge immer einen roten Faden. Ich habe auch kein Problem damit, wenn man getrennte Wege geht, weil man unterschiedlicher Auffassung ist. Dann aber bitte offen und transparent. Das gilt für Spieler genau wie für den Vorstand.



Wie geht es jetzt mit Ihnen weiter?

Ich schaue ab sofort nur noch nach vorne. Ich habe sehr kurzfristig einige Angebote erhalten, auch aus dem Elmshorner Raum. Meine Entscheidung steht aber bereits fest und ich bin mit dem neuen Verein bereits einig geworden. Die nächste Aufgabe wird wieder höherklassig sein.



Und wohin verschlägt es Sie genau?

Ich bitte um Verständnis, dass ich mein neues Team erst nach gemeinsamer Absprache preisgeben werde.