„Fridays for Future“ : Schulleiter im Kreis Pinneberg gegen Schüler-Streiks

Die Schüler werden für ihre Teilnahme an Klimaschutz-Streiks zur Verantwortung gezogen.

von Geeske Johanna Lütjens

14. Februar 2019, 10:00 Uhr

Für die einen sind es einfach nur Schulschwänzer. Für andere sind es engagierte Jugendliche, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Unter dem Motto „#FridaysForFuture“ demonstrieren seit Wochen freitags Jugendliche während der Schulzeit für eine bessere Klimapolitik. uch in Elmshorn gab es wie berichtet schon eine Freitags-Demo, die von Schülern der Waldorfschule organisiert worden war.

Lehrer sollen Engagement aufgreifen

Die Demonstrationen haben unter anderem dazu geführt, dass Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien ein Schreiben an die Schulleiter verfasst hat. Die Kernbotschaft: Lehrer sollen gesellschaftliches Engagement im Allgemeinen und für den Umweltschutz im Speziellen zwar im Unterricht aufgreifen und unterstützen.

Die Teilnahme an Demonstrationen ist aber ein „unentschuldigtes Fehlen und damit ein konkret schulbezogenes Fehlverhalten der jeweiligen Schülerinnen und Schüler“, wie es in dem Schreiben heißt. Und weiter: „Im Falle eines erneuten Fehlverhaltens sind Maßnahmen gemäß § 25 Absatz 1 Schulgesetz geboten.“ Also Maßnahmen bis hin zum Schulverweis.

Der Tenor der meisten Schulleiter im Kreis Pinneberg ist dabei eindeutig: Soziales Engagement „ja“, während der Schulzeit demonstrieren „nein“. Shz.de hat sich bei einigen Lehranstalten im Kreis Pinneberg umgehört und Meinungen der Schulleitungen gesammelt.

Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Elmshorn:

Die Elmshorner Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule hält sich bei dem Umgang mit der Thematik an die vom schleswig-holsteinischen Bildungsministerium vorgegeben Richtlinien. Schulleiter Andreas Weßling sagt hierzu:

Wir als Schule tolerieren das unentschuldigte Fehlen für eine Teilnahme an Demonstrationen nicht. Andreas Weßling, Schulleiter der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Elmshorn

Wie mit betroffenen Schülern umgegangen wird, werde im Einzelfall entschieden. „Es gibt Möglichkeiten zum Ausgleich der nicht erbrachten Leistung, aber die Schüler müssen mit den Nachwirkungen dennoch leben.“ Als Schulleiter begrüße er jedoch das Engagement der jungen Leute. „Wir informieren über die Thematik auch hier in der Schule und klären über das Demonstrationsrecht auf. Jetzt ist gerade ein Zeitpunkt, an dem das Leben in den Schulalltag bricht und an dem aus Theorie Praxis wird.“ Die Schüler würden jetzt selbst Entscheidungen treffen.

Ludwig-Meyn-Gymnasium Uetersen:

Ob die Streiks sinnvoll sind, müsse nach Aussage von Alexej Stroh, Schulleiter des Uetersener Ludwig-Meyn-Gymnasiums (LMG), jeder Schüler für sich selbst beantworten:

Eine Teilnahme an den Demonstrationen hat schulische Konsequenzen, und darüber müssen sie sich im Klaren sein. Alexej Stroh, Schulleiter des Ludwig-Meyn-Gymnasiums Uetersen

Durch die Auszeichnung als Umweltschule sei die Thematik Klimawandel und Nachhaltigkeit sowieso überall gegenwärtig, erklärt Stroh. Um an den Demonstrationen teilnehmen zu können, hätten Schüler Anträge auf Beurlaubung gestellt – die jedoch abgelehnt wurden. „Ein Streik ist in seinem Sinne auch nur ein Streik, wenn Widerstand gegen diese Aktion vorhanden ist“, so der Schulleiter. Die unentschuldigte Fehlzeit der Schüler gebe einen Vermerk. „Ich verstehe aber sehr gut die Intention und den Wunsch dieser jungen Menschen, die Politik wachrütteln zu wollen.“

Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Quickborn:

Manfred Brandt, Schulleiter am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium Quickborn, sieht es genauso wie seine Kollegen:

Wir haben Vorschriften. Eine Teilnahme an den Demonstrationen wird nicht toleriert. Manfred Brandt, Schulleiter des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums Quickborn

Er ergänzt: „Wir sind verpflichtet zu reagieren.“ Wie diese Reaktion im Einzelnen aussehe, sei unterschiedlich.

Johann-Rist-Gymnasium Wedel:

Bertram Rohde, Schulleiter des Wedeler Johann-Rist-Gymnasiums, ist bei der Situation zwiegespalten:

Wir befürworten und unterstützen das Engagement unserer Schülerinnen und Schüler für das Thema Nachhaltigkeit sehr. Wir versuchen aber, dieses Interesse in der Schule wirksam werden zu lassen. Bertram Rohde, Schulleiter des Wedeler Johann-Rist-Gymnasiums

Zudem fügt er an: „Unsere SV plant eine Nachhaltigkeitswoche für alle Klassen im März. In dieser Woche werden zahlreiche Projekte durchgeführt. Das reicht vom Einstieg in die Mülltrennung im Klassenzimmer bis zu verschiedenen Gästen.“ So werden zum Beispiel Professor Mojib Latif aus Kiel und ein Vertreter von Greenpeace aus Hamburg anreisen. „Auch der Verein Multivision, ein Verein für Jugend- und Erwachsenenbildung, stellt der Schülerschaft sein Klima-Projekt Energie-Vision 2050 vor“, berichtet Rohde.

Freie Waldorfschule Elmshorn:

Anders wird an der freien Waldorfschule Elmshorn verfahren. „Die erste Veranstaltung in Elmshorn wurde von zwei bis drei Schülern unserer Schule organisiert. Sie sind im Vorfeld an uns herangetreten und baten um Entschuldigung für diesen Tag“, berichtet Nils Holthusen, Geschäftsführer der Schule.

Da die Veranstaltung innerhalb der Schülerschaft großen Anklang fand, entschloss sich die Verwaltung der Schule dazu, Schüler, die an der Demonstration teilnehmen wollten, zu entschuldigen. „Es hat an dem Tag trotzdem ganz normal Unterricht stattgefunden“, sagt Holthusen. Zirka 100 Schüler der Oberstufe seien an dem Tag zur Demonstration für den Klimawandel aufgebrochen. „Einige Schüler sind zum Nachmittagsunterricht zurückgekehrt.“

Eine deutlich kleinere Schülergruppe ist am darauffolgenden Freitag nach Berlin gefahren, um dort Flagge für den Klimaschutz zu zeigen – auch während der Unterrichtszeit. „Es ist vermerkt worden, dass diese Schüler gefehlt haben, aber es hat dafür keine Konsequenzen gegeben. Sie haben sich – da sie über 18 Jahre alt sind – entweder selbst entschuldigt, oder haben eine Entschuldigung ihrer Eltern bekommen.“

Da danach keine auffällig großen Schülergruppen mehr gefehlt haben, habe man innerhalb der Verwaltung noch keinen Maßnahmen zur Bestrafung besprochen. Holzhausen hat eine klare Meinung:

Man muss es den volljährigen, jungen Menschen zugestehen, sich für ihre Ziele einzusetzen. Nils Holthusen, Geschäftsführer der Freien Waldorfschule Elmshorn

Weitere Schulen:

Weitere Schulen des Kreises Pinneberg waren um eine Stellungnahme gebeten worden. Sie hatten aber bislang noch kein Statement abgegeben.