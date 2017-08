Schulferien – nicht für Hausmeister

vergrößern 1 von 4 Foto: Brameshuber (3) 1 von 4





Große Ferien: Die Schüler stürmen aus der Schule. Die Lehrer kommen etwas langsamer hinterher, geschafft, aber auch voller Vorfreude auf die lange unterrichtsfreie Zeit. Sommerferien für alle. Von wegen. „Für uns ist die Ferienzeit die Hauptarbeitszeit“, sagt Stefan Ruffert. Gemeinsam mit seinen Kollegen Matthias Saul und Otto Rietzke ist der 51-Jährige als Hausmeister am Elsa-Brändström-Gymnasium (EBS) tätig.

Die leere Schule: Zeit zum Anpacken für die drei Hausmeister. Alle Tische und Stühle müssen aus den Klassenzimmern und Fachräumen raus, werden auf den Fluren gestapelt. „Die Böden werden grundgereinigt und versiegelt“, sagt Ruffert. Anschließend werden mehrere hundert Stühle und Tische wieder reingeräumt – für den ersten Schultag am 4. September.

Auf dem Schulhof der EBS steht der Container für den Müll. Der ist schon gut gefüllt. Saul, Rietzke und Ruffert kontrollieren das gesamte Mobiliar auf Schäden. „Wir reparieren alles, was noch geht“, sagt Ruffert. Der Rest wandert in den Container. Löcher in Tischen. Der Hausmeister schüttelt oft den Kopf. „Nicht alle Schüler gegehen pfleglich mit den Möbeln um.“

Defekte Lampen austauschen, neue Smartboards und Beamer anbauen: Die Hausmeister sind Alleskönner. Ruffert ist beispielsweise gelernter Elektriker.

Flur runter, Treppe rauf: Die drei Hausmeister machen Meter in dem alten Schulgebäude, das seit sieben Jahren modernisiert wird. Mehr als 980 Kinder und Jugendliche werden nach den Sommerferien den Süd-, Mittel-, Nord- und Oberstufentrakt bevölkern. Räume sind knapp. Die 104, bisher als Lagerraum genutzt, haben die Hausmeister in den vergangenen Tagen in ein Klassenzimmer verwandelt. In die Umkleidekabinen der Sporthallen geht es dreimal die Woche. Dann wird gespült. „Gegen die Legionellen“, erklärt Ruffert.

Er und seine beiden Kollegen sind bei der Stadt beschäftigt, organisatorisch dem Gebäudemanagement zugeordnet. Sie sind nicht nur an der EBS im Einsatz, sondern kümmern sich auch noch um das Krückaustadion und das Jugendhaus am Krückaupark. Zudem übernehmen sie die Urlaubsvertretung an der Anne-Frank-Schule und der Astrid-Lindgren Schule. Wenn Not am Mann ist, kümmert sich Rufert auch um die Beleuchtung im Stadttheater oder hilft beim Aufbau einer Küche. „Flexibilität ist wichtig in unserem Beruf“, sagt Ruffert. Er mag diesen Job. Ärgern tut er sich nur, wenn er nach dem Wochenende leere Bierflaschen auf dem Schulareal findet. Wenn Scheiben eingeschlagen und Bänke herausgerissen werden. „Das kommt zu oft vor“, sagt der Hausmeister. Vom benachbarten Krückaupark zieht es immer wieder Vandalen aufs Schulgelände. Auch in den Ferien ist er oft schon um 6.30 Uhr an seiner Schule. Da wartet viel Arbeit auf ihn – vor allem in den Ferien, wenn alle anderen frei haben.

von Christian Brameshuber

erstellt am 05.Aug.2017 | 16:03 Uhr