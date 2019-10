Schule trauert um totes Mädchen

Nach Unfall auf der Pinneberger Mühlenstraße: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

29. Oktober 2019, 16:57 Uhr

Pinneberg | Es ist ein Ort der Trauer und des Gedenkens: Kinder und Lehrer der Helene-Lange-Schule in Pinneberg haben gestern Teelichter angezündet und an die Unfallstelle gebracht. Dazu Kuscheltiere, selbst gemalte Bilder und Blumen. Immer wieder bleiben Passanten stehen und halten inne.

An der Kreuzung Kirchhofsweg/ Mühlenstraße, gleich in der Nähe der Schule, war am Montagvormittag ein sechsjähriges Mädchen zu Tode gekommen. Wie konnte es dazu kommen, fragen sich nun viele Pinneberger, die der Tod des kleinen Mädchens aus Syrien schockt.

Wie berichtet, hatte ein 46-jähriger Autofahrer aus Pinneberg, der den Kirchhofsweg in Richtung Mühlenstraße befuhr, beim Abbiegen nach rechts in die Mühlenstraße in Richtung Pinneberger Innenstadt das Mädchen übersehen. Nach neuesten Erkenntnissen der Polizeidirektion Bad Segeberg soll die sechsjährige Schülerin der Helene-Lange-Schule den Kirchhofsweg im Kreuzungsbereich in Richtung Appen gegenüber der Bäckerei Dwenger überquert haben. Das Mädchen wurde dabei von dem Auto erfasst. Ob das Kind von dem Fahrzeug, einem weißen BMW 640i, mitgeschleift wurde, wollte die Polizei aus Rücksicht auf die Angehörigen gestern nicht kommentieren. Zeugen sollen das beobachtet haben. Das Auto stoppte erst vor der Zufahrt zum Parkplatz der Helene-Lange-Schule an der Mühlenstraße. Die Verletzungen des Mädchens waren so schwer, dass es trotz Reanimierungsversuchen noch an der Unfallstelle verstarb.

Von Seiten der Polizei heißt es, man habe Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung aufgenommen. Nähere Details wollten die Beamten aus ermittlungstechnischen Gründen jedoch nicht preisgeben. Nur so viel: Der Fahrer stand weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss.

Aus Sicht der Polizei handelt es sich bei der Kreuzung Kirchhofsweg/Mühlenstraße nahe der Helene-Lange-Schule nicht um einen Unfallschwerpunkt. Auch die jüngste Verkehrsstatistik spiegelt das nicht wider.

Jobst Arndt, Leser unserer Zeitung, sieht das allerdings anders: „Diese Kreuzung ist seit Jahren eine Gefahrenstelle, die schon längst mit einfachsten Mitteln hätte entschärft werden können“, schreibt er in einem Leserbrief. Sein ganzes Mitgefühl gehe an die jetzt trauernde Familie. Das Vorfahrt-Achten-Schild gehöre durch eine Ampel oder ein Stopp-Schild ersetzt. Nur so könnten zukünftig derart grausame Geschehnisse vermieden werden. Seine Forderung: „Wer auch immer zuständig ist, wacht auf!“

Dass der BMW-Fahrer das Vorfahrt-Achten-Schild ignoriert hat und es deswegen zu dem tödlichen Unfall kam oder er zu schnell fuhr und deswegen nicht mehr bremsen konnte, möchte die Polizeidirektion Bad Segeberg weder bestätigen noch dementieren. Das würden die laufenden Ermittlungen ergeben. Besonders tragisch ist, dass es der dritte Unfall innerhalb kurzer Zeit in der Region ist, bei dem Kinder zu den Opfern gehören. Das bestätigte gestern die Polizei. Am Sonntag war ein Mädchen (12) bei einem Motorradunfall in Höhe des Baumarkts „Hass und Hatje“ in Rellingen verletzt worden. Am Montag vor einer Woche war ein elf Jahre altes Mädchen bei einem Unfall in Kisdorf (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Unterdessen flossen bei Schülern, Eltern und Lehrern gestern in der Helene-Lange-Schule Tränen. Viele kannten das Mädchen, das gut integriert und immer fröhlich gewesen sei. Schulpsychologen und Pastorin Silke Breuninger waren vor Ort, um Beistand zu geben. In den Klassen wurde über den schrecklichen Unfalltod des kleinen Mädchen aus Syrien gesprochen − „offen, ehrlich und mit Empathie,“ wie es hieß.