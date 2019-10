Avatar_shz von Knuth Penaranda

10. Oktober 2019, 17:35 Uhr

Elmshorn | Die Familienbildungsstätte (FBS) Elmshorn bietet einen Workshop für Eltern und ihre Kinder an. Am Sonnabend, 19. Oktober, von 10 bis 11.30 Uhr stehen dort Kinder im Mittelpunkt, die nicht gern schreiben und malen. Oft wird dieses Verhalten mit Unlust oder zu wenig Motivation abgetan, hat aber teilweise ganz andere Gründe. Ergotherapeutin Melanie Leben geht anhand einer Analyse den Ursachen auf den Grund. Außerdem werden verschiedene Übungsmöglichkeiten vorgestellt, die den Spaß am Schreiben und Malen fördern können. Die Kosten für das Angebot liegen bei 12 Euro für einen Erwachsenen samt Kind. Anmeldung in der FBS unter Telefon (0 41 21) 49 16 10 oder unter www.fbs-elmshorn.de.