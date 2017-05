Schönheit des orientalischen Tanzes

vergrößern 1 von 1 Foto: moh 1 von 1

Vom tänzerischen Zauber des Orients konnten sich am Sonnabend etwa 200 Besucher in der Elsa-Brändström-Schule (EBS) überzeugen. Unter dem Titel „Crazy for dance“ zeigten dort die Folkloretänzerinnen der Gruppe „Magnun“ ein über zweistündiges Programm, in dem alle Facetten des orientalischen Tanzes in ihrer Vielfalt und Schönheit auf die Bühne gebracht wurden. Dabei fehlten weder Schleier- und Stock-, Kerzen- und Schwertertänze noch Solodarbietungen und Tribal-Dance-Vorführungen. Bollywood-Tänze und eine freie Choreographie nach der Musik „Black Pearl“ des Kinohits „Fluch der Karibik“ vervollständigten das Programm.

Die Mitglieder Gruppe „Magnun“, die sich vor 13 Jahren in Horst gegründet hat, begeisterten von Beginn an das Publikum in der EBS-Aula. Nicht verwunderlich, denn sie wirkten in ihren Auftritten tänzerisch und im dazugehörigen Outfit überaus professionell. Abgerundet wurde der orientalische Abend durch einen kleinen Basar, der zum Stöbern und Kaufen einlud.

„Das war das dritte Mal, dass wir einen eigenen großen Showabend organisiert haben", erklärte Leiterin Claudia Döring.

In den wöchentlichen Übungstreffen haben sich die 16 Tänzerinnen in den vergangenen Monaten intensiv auf diesen Tag vorbereitet. Dass sich dieses Training gelohnt hat, darüber waren sich die Zuschauer am Ende der Show einig - was auch der tosende Applaus belegte. Die Gruppe ‚„Magnun“ sucht übrigens noch weitere tanzfreudige Menschen. Training für Anfänger/innen ist jeweils mittwochs um 20 Uhr im „Raum für Musik und Bewegung“ in der Elmshorner Gärtnerstraße.

Weitere Informationen können Interessierte direkt bei Claudia Döring gern unter der Rufnummer (0162) 731 48 72 erfragen.

von Knuth Penaranda

erstellt am 22.Mai.2017 | 11:26 Uhr