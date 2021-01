shz-Gartenschule : Schlumbergera: Blütenpracht nicht nur für die Weihnachtszeit

Von Deko bis richtig gießen: Hier gibt das Elmshorner Gartencenter Rostock Tipps rund um die Pflanzenwelt.

Avatar_shz von Sven Wittenburg, Gartencenter Rostock

02. Januar 2021, 10:57 Uhr

Elmshorn | Der Weihnachtskaktus, mit dem botanischen Namen Schlumbergera, ist neben dem Weihnachtsstern seit Jahren ein treuer Begleiter in der Winterzeit. Um dieses Traditionsgewächs geht es in der aktuellen shz-Gartenschule.

Heimat in Südamerika

Ursprünglich beheimatet ist dieser in Südamerika und ist inzwischen in verschiedenen Farben, hauptsächlich in weiß, rosa und rot erhältlich. In der Natur locken die roten Blüten Vögel für ihre Bestäubung an. Wie so oft in der Natur ergibt sich daraus eine Win-win-Situation. Die Vögel ernähren sich durch den Nektar und sorgen durch das Weitertragen der Pollen wiederum für den Fortbestand der Pflanzenart.

Auch wenn dieser Schönheit jegliche Dornen fehlt, so gehört diese Pflanzengattung doch zu den Kakteen.

Der Name leitet sich von dem Blühen zur Weihnachtszeit ab

Pünktlich zu den Festtagen entfaltet die Pflanze ihre ganze Pracht. Daher kommt auch der deutsche Name Weihnachtskaktus. Dieses Blühwunder kann aber über mehrere Wochen andauern, so dass die Schlumbergera ein idealer blühender Schmuck für die kalte Jahreszeit ist.

Pflegetipps für den Weihnachtskaktus

Schlumbergera mögen einen hellen bis sonnigen Standort. Optimal ist ein Platz in der Nähe von südlich oder westlich gelegenen Fenstern.

Die weitere Pflege ist einfach, denn die Pflanze ist eher anspruchslos. Gerne gleichmäßig feucht halten, aber keineswegs zu nass. Wer eine zu groß geworden Pflanze umtopfen möchte, sollte darauf achte, dass der neue Topf nicht zu groß ausfällt. Empfehlen wird eine Größe höchstens ein Drittel größer als das Ursprungsgefäß. Die Erde sollte möglichst durchlässig sein, aber nicht zu nährstoffreich. Gut eignet sich eine Kakteenerde aus dem Fachhandel.