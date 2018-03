Schlimmeres verhindert

Feuer kann nicht auf Wohnungen übergreifen / 88 Einsatzkräfte vor Ort

von shz.de

29. März 2018, 16:00 Uhr

Zwei Feuerwehrmänner stehen mit Atemschutzmasken auf der ausgefahrenen Drehleiter der Feuerwehr Elmshorn. Unter ihnen ein klaffendes Loch im Dach eines Mehrfamilienhauses. Rauch quillt hervor und hüllt nicht nur die beiden Männer, sondern die gesamte Straße Schlurrehm ein. Gemeinsam sind sie dabei, Dachziegel abzutragen. Darunter sind verkohlte, glimmende Reste eines Dachstuhls zu erkennen.

Die Feuerwehr Elmshorn erhielt gestern um 12 Uhr mittags den Notruf mit der Meldung „Feuer groß“. Der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses im Schlurrehm stand in Flammen. Schon bei Eintreffen des ersten Fahrzeugs erhöhte Einsatzleiter Stefan Mohr die Alarmierung auf Vollalarm für beide Elmshorner Wachen. Später wurden zusätzlich die Nachbarwehren aus Uetersen und Klein Nordende nachalarmiert. 88 Feuerwehrleute waren im Einsatz, dazu THW, Polizei und Rettungsdienst. Personen kamen nicht zu Schaden, der Dachstuhl ist jedoch vollkommen zerstört. „Das Dach war durch die Flammen einseitig schon offen. Über die Drehleiter wurde es dann auf der gegenüberliegenden Seite ebenfalls geöffnet, um die Hitze rauszulassen“, erklärte Hauke Pannen, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Pinneberg (KFV). Die entstandene Schadenshöhe konnte noch nicht eingeschätzt werden. „Alle Bewohner des Hauses sind entweder rechtzeitig evakuiert worden oder waren gar nicht zu Hause“, so der Pressesprecher. Lediglich eine Katze musste gerettet werden. Einsatzkräfte fanden sie in einer Wohnung und brachten sie in Sicherheit.

Die Feuerwehrleute bekämpften die Flammen über eine Drehleiter und einen Gelenkmast. Ein Trupp Atemschutzträger ging in das Haus, um von innen den Brandherd lokalisieren zu können. Das war von außen nicht möglich. Die Einsatzkräfte verhinderten, dass sich der Brand auf die gesamte Länge des Dachstuhls und in die darunter liegenden Wohnungen ausbreiten konnte. Bei dem Haus handelt es sich um ein älteres dreistöckiges Gebäude mit Spitzdach, das sich über drei Eingänge erstreckt. Der Spitzboden wird, aufgeteilt in Verschläge, als Abstellfläche genutzt. Um die Bewohner, die ihre Wohnungen nicht mehr nutzen können, kümmert sich die Stadt Elmshorn.