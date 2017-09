Schlechte Apfelernte, hohe Preise

vergrößern 1 von 2 Foto: Sprenger 1 von 2

von Cornelia Sprenger

erstellt am 22.Sep.2017 | 16:00 Uhr

Kistenweise aufgestapelt liegen sie derzeit hinter der Scheune auf dem Obsthof Hell: Tausende Äpfel, die Gerd Hell und seine fünf polnischen Mitarbeiter in den vergangenen Tagen in Handarbeit von den Bäumen gepflückt haben. Jetzt, Mitte September, ist Hauptsaison für die Apfelernte.

Aber wie überall sonst in Europa fällt auch in Neuendorf das Ergebnis deutlich schlechter aus als in den Vorjahren. „Wir produzieren hier etwa 150 Tonnen Äpfel“, erklärt Gerd Hell. „In diesem Jahr sind es nur 70 bis 80 Prozent des üblichen Ertrags.“ Insbesondere von der beliebten Sorte „Holsteiner Cox“ gebe es in diesem Jahr relativ wenige Früchte. Der Ertrag von „Jonagold“ sei dagegen noch relativ gut. „Und der ,Elstar’ liegt dazwischen“, sagt Hell. Doch nicht nur Äpfel, sondern auch Steinobst gibt es in diesem Jahr deutlich weniger als sonst.

Gerd Hell führt das auf das zu kalte Wetter im Frühling zurück. „Die Bienen kommen erst bei 13 Grad aus ihren Kisten. Es sind zu wenige Blüten befruchtet worden.“ Georg Kleinwort, Vorsitzender des Kreisbauernverbands Pinneberg, macht außerdem die zu hohe Feuchtigkeit für den geringen Ernteertrag verantwortlich. Ohnehin werde die Arbeit der Obstbauern immer schwerer . Sie erfordert viel Handarbeit, was hohe Lohnkosten mit sich bringt. „Jede Arbeitsstunde kostet einen Betrieb 13 Euro. Bei den niedrigen Kilopreisen der letzten Jahre geht das nicht lange gut.“

25 bis 50 Cent hätten die Landwirte in den vergangenen Jahren vom Einzelhandel für das Kilo Äpfel bekommen. Die Produktionskosten lägen jedoch bei 35 bis 40 Cent pro Kilo. Das führt dazu, dass es im Kreis Pinneberg inzwischen nur noch 35 Apfelbauern gibt, lediglich acht davon im Vollerwerb. „Vor 45 Jahren gab es hier noch über 50 Obstbauern im Vollerwerb“, erinnert sich Kleinwort. Ein Problem sei auch die Konkurrenz aus dem Ausland. 900 000 Tonnen Äpfel produziert Deutschland pro Jahr, in Polen sind es dagegen drei bis vier Millionen Tonnen. Dadurch werden natürlich die Marktpreise gedrückt.

Georg Kleinwort ist deshalb froh, dass die schlechte europaweite Ernte in diesem Jahr zu einem hohen Marktpreis für Äpfel geführt hat. Er rechnet in dem Jahr mit 80 Cent pro Kilo für die Landwirte. „Mit so einem Preis kann man die Produktionskosten bezahlen und auch noch die Familie ernähren“, sagt Kleinwort. „Den bräuchten wir eigentlich in jedem Jahr, auch, wenn die Ernte besser ist.“ Nicht zufrieden ist Kleinwort dagegen damit, dass der Einzelhandel vom Endverbraucher bis zu 2,99 Euro, statt sonst üblich 1,99 Euro für das Kilo verlangt. „Das ist zu viel, da sinkt die Abnahme“, sagt Kleinwort. Seiner Ansicht nach würde der Einzelhandel auch noch mit 2,49 Euro genug Profit machen.

Auch Hell rechnet trotz des mäßigen Ernteergebnisses mit keinen hohen finanziellen Verlusten. Zwar ist er skeptisch, was die hohen Prognosen des Pinneberger Kreisbauernverbandsvorsitzenden betrifft. „Aber die Preise werden wohl bis zu 20 Prozent höher liegen als im Vorjahr“, sagt der erfahrene Landwirt, der den Obsthof in Neuendorf vor 40 Jahren von seinen Eltern übernommen hat. „Außerdem waren auch die Erntekosten in diesem Jahr niedriger. Und durch den Hofverkauf sind wir unabhängig von der Preisgestaltung des Einzelhandels.“

Insgesamt sechs Wochen dauert die Apfelernte auf dem Obsthof Hell. Ist das Obst erst einmal gepflückt und sortiert, wird es im hofeigenen Kühlhaus gelagert. Hell: „Auf diese Weise halten die Äpfel bis zur nächsten Ernte.“