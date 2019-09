Schlauer durch den Winter

Programm der Universitätsgesellschaft Elmshorn / Acht Vorträge in EBS und Nordakademie

07. September 2019, 15:30 Uhr

Elmshorn | Einstein, Kunst, Religion, Golfstrom und vieles mehr – Wer mal wieder etwas Wissen tanken und über den eigenen Tellerrand hinaus blicken möchte, sollte jetzt die Ohren spitzen. Die Sektion Elmshorn der Schleswig-Holsteinischen Universitätsgesellschaft (SHUG) setzt sich auch in dieser Saison dafür ein, Wissenschaft greifbar und verständlich zu machen. Von September 2019 bis April 2020 stellen acht Professoren aus Kiel den Elmshornern ihre Forschungsgebiete vor – und das auch „immer mit Humor“, wie Dieter Kleinbreuer, Schatzmeister der Sektion Elmshorn, betont.

Am Dienstag, 24. September, geht es los und zwar mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte im Internetzeitalter. Rudolf Meyer-Pritzl ist Jurist, Professor und Richter des OLG Schleswig. Er will den komplexen Sachverhalt entwirren und erklärt an Beispielen, was damit wirklich gemeint ist.

Mit seinem Vortrag startet die Sektion Elmshorn nun bereits in ihre 33. Vortragssaison. Das ist beachtlich, findet auch Sektionsleiterin Cornelia Kaiser. Wichtig seien dabei auch die Professoren, die sich ehrenamtlich engagieren. So können die Mitgliedsbeiträge und Hörergebühren der Einrichtung abzüglich der Sachkosten vollständig zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern verwendet werden.

Die Leitung des Elmshorner Standortes der Universitätsgesellschaft hat Kaiser 2004 übernommen. Sie sitzt auch in dem Beirat, der über die Vorträge der Saison entscheidet. Am wichtigsten bei der Auswahl sei es unterschiedliche und aktuelle Themen zu finden, aber auch etwas ungewöhnlichere Vorträge anzubieten.

Etwas ungewöhnlich aber hochinteressant findet sie den Vortrag von Historiker und Osteuropaexperte Ludwig Steindorff. Im November wird er über das Zusammenspiel von Gesellschaft, Kirche und Staat in Russland referieren. Spannend sei das vor allem, weil Präsident Wladimir Putin als früherer KGB-Agent nun wieder die Nähe zur Kirche suche und diese andersherum auch die Bindung an den Staat. Auf die Klärung der Frage, was sich beide Seiten davon versprechen und wie sich die Verbindung von Kirche und Staat auf die moderne Gesellschaft auswirke, freuen sich beide, Kaiser und Kleinbreuer, und hoffen auf viele Zuhörer.

„Die Vorträge gewähren einen Blick hinter die Kulissen der Forschung. Das ist wunderschön und spannend“, erklärt Kaiser. Was sie damit sagen will – die Professoren verbinden in ihren Ausführungen die wissenschaftliche Basis mit ihren persönlichen Erfahrungen oder anderen Blickwinkeln. Das mache die Vorträge so spannend und manche Vortragende, wie Ozeanograph und Klimaforscher Martin Visbeck, regelrecht zu Entertainern.

Visbeck bildet das Schlusslicht der Vortragsreihe und spricht in der Nordakademie über den Klimawandel, Veränderungen des Golfstromsystems und über Auswirkungen in Mittel- und Nordeuropa. Ein Thema das bewegt.

Im vergangenen Jahr zählte die SHUG in Elmshorn insgesamt 700 Zuhörer bei zur Zeit 200 Mitgliedern. Im Schnitt waren das 90 bis 100 Hörer pro Vortrag. In der neuen Saison werden wieder acht Veranstaltungen angeboten (siehe Infokasten). Für Mitglieder der SHUG ist der Eintritt frei, für Nicht-Mitglieder kostet er fünf Euro, ermäßigt einen Euro für Schüler, Studenten und Arbeitslose.