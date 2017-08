Schlageraggression bei Roland und Helene

vergrößern 1 von 1 Foto: Bunk 1 von 1

„Ich glaub‘, es geht schon wieder los!“ Das ist nicht nur die vage Vorahnung, dass der Ball nun bald auch wieder auf allen Fußballplätzen in der Gegend rollt, sondern auch mein jährlicher Ohrwurm, wenn nach einer langen Sommerpause die Saison endlich beginnt.

Seltsamerweise gehört Roland Kaisers ekstatischer Schenkelöffner von 1988 nicht zu den spielvorbereitenden Kabinenhits, die nun wieder landauf, landab aus den holzvertäfelten Umkleiden von in die Jahre gekommenen Bezirkssportanlagen wummernd durch mehrere geschlossene Türen nach draußen an die frische Luft drängen. Bei jugendlichen Mannschaften dudeln die abgenudelten Charts oder irgendwas destruktiv Beklopptes wie Gossen-Rap glasklar in brillantem Raumklang aus der Soundbox (das Gerät, das früher mal ein Lautsprecher war), an die kabellos und per Luftübertragung ein Smartphone gestöpselt wurde. Bei den älteren oder ganz alten Herren dröhnt auch ganz oft Mucke (das Wort hab ich in einem alten Wörterbuch wiederentdeckt) aus der Kabine. Hier ist es dann manchmal noch ein mit dem Konfirmationsgeld bei Schaulandt oder im Makro Markt teuer erstandener Ghettoblaster, wie die coolen Kids der Achtziger das Gerät nannten und welches unsere älteren Geschwister zuvor in einfacherer Form unter der lahmen Bezeichnung „Kassettenrekorder“ kennenlernten.

Mit Kassetten geben sich selbst die Nostalgiker unter den Kabinen-DJs nicht mehr ab, aber die selbst gebrannte CD mit der Edding-Beschriftung steht immer noch ganz hoch im Kurs. Auch die Musikauswahl ist hier schon etwas differenzierter und besteht meist aus ungelebten Jugendträumen oder Tönen, die man für Musik hält, sich jedoch so anhören als würden dumme Jungs mit Stromkabeln Katzen quälen. Also läuft AC/DC, Metallica, Ramstein und alles andere, was sonst noch blöd macht. Lauter Hardrock oder Heavy Metal vorm Spiel soll ja angeblich für die nötige Aggressivität vor dem Spiel sorgen. Ich spüre da ehrlich gesagt gar nichts, egal wie laut. Wollte ich vor einem Fußballspiel meinen Organismus mit genügend Testosteron versorgen, dann wären wir schnell wieder bei Roland Kaiser und seinen Schmalzkollegen.

Mir reicht ein halbes Lied von einer der beiden Schlagerdominas Helene Fischer oder Andrea Berg und sofort glaub ich, dass es schon wieder losgeht. Ein paar Takte davon vor dem Anpfiff und ich beiß‘ anschließend auf dem Acker jeden weg, der mir in die Quere kommt. Dass man so total den Halt verliert...





