Schafft Rist den Klassenerhalt?

von Kornelius Krüger

28. März 2018, 16:36 Uhr

Nicht einmal eine Woche nach der 65:72-Niederlage gegen den RSV Eintracht am vergangenen Sonntag treffen die Herren des SC Rist Wedel in der Abstiegsrunde der 2. Basketball-Bundesliga ProB Nord heute Abend erneut auf die Brandenburger. Spielbeginn in der Steinberghalle ist um 20 Uhr. „Wir alle wissen, worum es geht. Wir müssen alles geben, damit wir das Überleben in der Liga sichern“, sagt Rist-Trainer Felix Banobre.

Bei der Niederlage in Stahnsdorf, so beklagte der Spanier, habe seine Mannschaft nicht ihr vollständiges Potenzial ausgeschöpft. Man habe zu lange gebraucht, um in die Partie zu kommen – das soll im Rückspiel in der eigenen Halle nicht passieren. Mit einem Sieg würden die Rolandstädter vorzeitig den Klassenerhalt sichern. Anschließend stehen noch drei weitere Playdown-Spiele für das Banobre-Team an.