SC Rist reagiert auf Personalnot

von Kornelius Krüger

18. September 2018, 14:44 Uhr

Die Zweitliga-Basketballer des SC Rist Wedel haben einen Ersatz für den verletzten Jett Speelman gefunden: Ryan Logan (Foto) heißt er, ist zwei Meter groß und 24 Jahre alt. Dass Logan wie Speelman, der sich in der Vorbereitung eine schwere Knöchelverletzung zuzog und operiert werden muss, auf der Position vier spielt, ist nicht die einzige Gemeinsamkeit. Beide stammen aus dem US-Bundesstaat Ohio und waren in der Schulzeit sogar Teamkollegen. Logan lief zuletzt für den luxemburgischen Erstligisten BBC US Heffingen auf. In 29 Spielen erzielte er im Schnitt 22,8 Punkte und 9,2 Rebounds. Mit 55 getroffenen Dreiern bei einer Erfolgsquote von 34,8 Prozent überzeugte er insbesondere auch als Distanzwerfer.