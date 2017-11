SC Egenbüttel erwischt rabenschwarzen Tag

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Bunk

erstellt am 12.Nov.2017 | 14:56 Uhr

Was war denn nur mit den Bezirksliga-Fußballern des SC Egenbüttel los? In vier Partien davor ungeschlagen boten sie beim 1:3 (1:0) auswärts gegen die SV Lieth eine unerklärlich schwache Leistung. Jörg Repenning aus dem Trainerstab konnte nur eine Vermutung anstellen, warum sein Team nach dem Seitenwechsel die Ordnung einbüßte. „Vielleicht haben sich unsere jungen Spieler selbst zu viel Druck aufgebürdet.“

Immerhin ging es darum, für zwei Nächte die Führung in der Staffel West zu übernehmen. In der vierten Minute war es soweit. Nach einem Zuspiel von Max Gerckens schoss Christian Tews sein Team in Führung und damit an die Tabellenspitze. Lennard Bolick und Gerckens ließen die Möglichkeiten ungenutzt, die Momentaufnahme mit einem Haltbarkeitsdatum bis zum 12. November zu versehen. Es kam die Zeit des Marvin Böttcher, der die Partie mit einem Hattrick nach der Pause drehte. Das 1:1 resultierte dabei aus einem ärgerlichen Ballverlust der Rellinger. Es blieb nicht der letzte in dieser Partie. Jörg Repenning beklagte „eine Unmenge an Fehlpässen“. Am Sieg der Klein Nordender gab es am Ende nichts zu deuteln. „Sie wären präsenter und haben verdient gewonnen.“