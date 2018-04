Sanierung schreitet voran

Beginn der zweiten Bauphase auf dem Jüdischen Friedhof / Antisemitischer Angriff während des ersten Abschnitts

von Cindy Ahrens

07. April 2018, 16:05 Uhr

Die Sanierung des (denkmalgeschützten) jüdischen Friedhofs in Elmshorn ist zur Hälfte abgeschlossen, für den zweiten Bauabschnitt benötigt die Gemeinde jedoch noch finanzielle Unterstützung. Insgesamt 50 000 Euro sind für die Restaurierung weiterer Grabmale, die Entzifferung und Übersetzung der Inschriften sowie deren Speicherung im Internet eingeplant. 20 000 Euro steuert die Stadt Elmshorn bei, für die verbleibende Hälfte gibt es noch keine sicheren Zusagen.

Die Elmshorner Sozialdemokraten sehen auch den Kreis Pinneberg in der Pflicht. Laut Kreistagsmitglied Hans-Helmut Birke wäre eine Beteiligung in Höhe von 10 000 Euro angemessen.

Im Verlauf des ersten Bauabschnitts sind 31 Grabmäler denkmalgerecht restauriert worden. Viele der Steine waren umgefallen, durch Wettereinflüsse beschädigt oder im Boden vergraben. Sie wurden aufgerichtet und befestigt. Außerdem wurde der Zaun um das 1740 Quadratmeter große Grundstück repariert und das verfilzte Gras entfernt. Noch in diesem Jahr sollen die restlichen 33 sanierungsbedürftigen Grabmäler in Stand gesetzt werden. Der Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Elmshorn, Alisa Fuhlbrügge, liegt vor allem die Informationserfassung der Inschriften am Herzen: „Mir ist wichtig, dass wir die Steine übersetzen und ins Internet stellen, damit jeder sie Lesen kann.“

Ein Teil der Arbeiten des zweiten Bauabschnitts haben bereits begonnen: Die Begräbnishalle am Eingang des Friedhofs wird derzeit entfeuchtet. Die Halle wurde im Sommer vergangenen Jahres Ziel eines antisemitischen Angriffs. Gerade als die Restaurierung des Friedhofs beginnen sollte, ritzten Unbekannte antisemitische Parolen in die schwere Holztür. Im Angesicht des Schocks über die Tat freut sich Fuhlbrügge umso mehr über das Engagement anderer: Sie beauftragte ein Unternehmen mit der Begutachtung des Schadens, statt eines Kostenvoranschlags erhielt sie die Nachricht, die Schmierereien seien entfernt.

Insgesamt fühle sich die Vorsitzende in Elmshorn nicht bedroht, auch wenn sie die Angriffe wie der auf die Halle und die Beschmierung jüdischer Symbole im Stadtgebiet betroffen machen.

Die ehemalige Lehrerin gründete die Gemeinde 2003 – „wieder nicht neu – das ist mir sehr wichtig“, denn von 1685 bis 1941 gab es bereits eine jüdische Gemeinde in Elmshorn, sie wurde von den Nationalsozialisten aufgelöst. Regelmäßig führt Fuhlbrügge Gruppen über den Friedhof. Großes Interesse komme vor allem von Schulklassen und das aus dem gesamten Kreisgebiet. „Wenn ich den Kindern den Friedhof und unsere Gemeinderäume zeige, rede ich nicht über den Holocaust.“ Darüber würden sie bereits in der Schule aufgeklärt. Fuhlbrügge möchte dem Nachwuchs lieber den Glauben vorstellen.